Полиция Казахстана пообещала больше не останавливать без причины авто с россномерами

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GoodZone 10 Ноября 2021 в 08:37:55
«С сегодняшнего дня без нарушений ПДД автомобили с российским учетом останавливать не будут», - говорится в сообщении во вторник.
Как отмечается, об этом корреспонденту канала «на встрече с хозяевами машин заявил заместитель председателя комитета административной полиции».
«Если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно звонить в службу «102» или в Call-центры по номерам +7-708-382-13-76, 7172-71-69-77, 7172-67-75-75», - сказано в сообщении.
Напомним, на протяжении двух предыдущих дней в Казахстане массово водворяли на штрафные стоянки автомобили с российской регистрацией, а водителей подвергали штрафам. Сообщалось о планах полиции выявить и водворить на штрафстоянки 88 тыс. автомобилей с россрегистрацией. Ситуация вызвала массовое возмущение автовладельцев по всему Казахстану.
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