В АО "KEGOK" признали майнинг причиной энергокризиса

приняли решение ввести ограничение подачи электроэнергии по всей республикеа майнеров (точнее майнера) не трогаем ?!
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danilov 10 Ноября 2021 в 16:40:43
По состоянию на 09:00 10 ноября ограничения бытовых, социально важных объектов в энергосистеме Казахстана отсутствуют, - пресс-служба АО "KEGOC".
Информация по ограничениям подачи электроэнергии была размещена на сайте компании 4 ноября.
В настоящее время в ЕЭС (Единой электроэнергетической системе. – Прим. ред.) Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии. Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% – по Северной зоне и 7,5% – по Западной зоне. В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт, - пресс-служба АО "KEGOC".
Тогда в компании назвали причину, по которой ввели ограничения.
Данный аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, - пресс-служба АО "KEGOC".
Кроме того, как подчеркнули в компании, "на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах".
В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана, - пресс-служба АО "KEGOC".
Тогда в компании отметили, что АО "KEGOC", как системный оператор, в целях обеспечения надежной работы ЕЭС РК "при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям".
В связи с этим 4 ноября будут проведены мероприятия по ограничению потребления электроэнергии в соответствии с графиками, согласованными с местными исполнительными органами, - пресс-служба АО "KEGOC".
С проблемами отключения света столкнулись жители нескольких регионов Казахстана, в том числе Алматы, Шымкента и Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.
5 ноября первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков заявил, что "серые" майнеры влияют на энергобезопасность Казахстана.
https://www.zakon.kz/5090182-nazvana-prichina-defitsita.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кроме того, как подчеркнули в компании, "на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах".
Ну да, ботинки то донашивать уже надо завершать, и свои покупать. Нищеброды все разворовали - теперь стонут, как сучки. А кто вам, олухи вы безмозглые мешал за эти 30 лет супернезависимости модернизировать все эти построенные в 60-х годах прошлого века электростанции?
alpha_portal 10.11.2021 в 17:54:07 # 786216
KapitanNemo 10.11.2021 в 19:02:30 # 786218
Цитата: alpha_portal от 10.11.2021 11:54:07
Отрубиье всех гребаных майнеров. От них толку как с козла молока. Запретите эту хрень в условиях энергокризиса. Обстановка чуть ли ни ЧП и вместо того чтобы отрубить эти фермы они весь Казахстан отрубают! браво! Нет хозяина в стране! Или этот хозяин и майнит эту хрень. Больше вариантов на ум не приходит.
Отрубиье всех гребаных майнеров. От них толку как с козла молока. Запретите эту хрень в условиях энергокризиса. Обстановка чуть ли ни ЧП и вместо того чтобы отрубить эти фермы они весь Казахстан отрубают! браво! Нет хозяина в стране! Или этот хозяин и майнит эту хрень. Больше вариантов на ум не приходит.
У нас не майнеры, у нас Майнер.
Цитата: NBE от 10.11.2021 10:43:46
Quote:
Quote:
приняли решение ввести ограничение подачи электроэнергии по всей республикеа майнеров (точнее майнера) не трогаем ?!
"Эта нога - кого надо нога."
Кроме того, как подчеркнули в компании, "на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах".
Если ремонт оборудование "запустили" то куда хваленые доходы от оплаты электроэнергии майнерами дели?