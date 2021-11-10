В АО "KEGOK" признали майнинг причиной энергокризиса

Отрубиье всех гребаных майнеров. От них толку как с козла молока. Запретите эту хрень в условиях энергокризиса. Обстановка чуть ли ни ЧП и вместо того чтобы отрубить эти фермы они весь Казахстан отрубают!браво! Нет хозяина в стране! Или этот хозяин и майнит эту хрень. Больше вариантов на ум не приходит.