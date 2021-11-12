Уйти нельзя остаться

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Гость 13 Ноября 2021 в 11:43:55
В предыдущем номере нашей газеты мы подняли проблему взаимоотношений врачей и пациентов: почему они зачастую не понимают друг друга (см. “Два противоборствующих лагеря”, “Время” от 11.11.2021 г.). Эта тема, безусловно, перекликается с другой, не менее актуальной - оттоком медицинских специалистов из отечественной сферы здравоохранения: одни меняют профессию, другие вообще уезжают из страны. Или в лучшем случае, что редкость, переезжают в другой регион республики.
Мы попытаемся разобраться, почему все больше казахстанских медиков выбирают новое место жительства или другую профессию. Конечно, есть чисто житейские причины: рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Эти причины оставим за скобками, сосредоточимся на системных. В Минздраве их формулируют так: “Увеличение показателя миграции, снижение притока молодых кадров в отрасль здравоохранения и старение врачебных кадров обусловлено прежде всего низким уровнем заработной платы, отсутствием мотивации, недостаточной социальной защищенностью работников здравоохранения”.
Поговорим про мотивацию, незащищенность не только социальную, но и правовую и отношения с пациентами - мы с вами в этой истории тоже не сторонние наблюдатели.
Но сегодняшний материал о масштабах миграции и “передовых” в этом антирейтинге регионах. Но для начала немного общей статистики.
В Казахстане 262 200 человек работают в сфере здравоохранения: 76 443 - врачи и 185 757 - средний медперсонал. Не хватает, как мы уже сообщали, 3947 врачей и 2885 медсестер и фельдшеров (это данные на 1 сентября 2021 года). Не такой уж критический дефицит получается. Особенно пока ты здоров, живешь в большом городе и у тебя есть деньги на частные клиники. Но даже при этих вводных нет-нет да и сталкиваемся с бесплатной медициной. А там - как повезет.
“Крайний” - север
Самый существенный дефицит кадров - в северных регионах Казахстана. Антирекорд у сравнительно небольшой (живет здесь менее одного миллиона человек) Костанайской области. В местных клиниках не хватает 1300 сотрудников: 477 врачей и 823 медсестер и фельдшера. Если изучить данные по остальным регионам, то заметно, что беда у всех хоть и одна, но нюансы все-таки есть. Где-то, как в Алматы, катастрофически не хватает медсестер. В Жамбылской и Кызылординской областях, напротив, средним медперсоналом штат укомплектован полностью, а вот врачей им нужно больше, чем крупнейшему городу страны.
Итак:
- Акмолинская область - не хватает 733 специалистов (338 врачей и 39 медсестер);
- Алматы - 541 (122/419);
- Нур-Султан - 534 (283/251);
- Северо-Казахстанская область - 525 (295/230);
- Западно-Казахстанская - 394 (298/96);
- Атырауская - 394 (235/159);
- Восточно-Казахстанская - 383 (256/127);
- Мангистауская - 326 (277/49);
- Павлодарская - 294 (123/171);
- Алматинская - 265 (262/3);
- Жамбылская - 234 (234/0);
- Шымкент - 228 (173/55);
- Кызылординская - 184 (184/0);
- Актюбинская - 157 (74/83);
- Карагандинская - 100 (86/14).
В 2017-2020 годах из Казахстана уехали 4259 медработников. Я несколько раз делала запрос в Минздрав по этому поводу и просила уточнить, сколько из них врачей, но, увы, так и не получила ответа. Можно только предполагать, что в первую очередь это все-таки врачи: чем выше образование и компетенция специалиста, тем проще ему найти работу за границей.
В первом квартале этого года на ПМЖ в другие страны перебрались 186 медиков. Радоваться бы - совсем немного ведь, - да нечему. Пока, по крайней мере, “положительной динамике текучести кадров, снизившейся на 28 процентов по сравнению с 2017 годом”, мы обязаны все тому же коронавирусу. Чиновникам с их бурно-кипучей деятельностью “по внедрению мер, призванных снизить кадровый дефицит”, такая эффективность не снилась даже в самых смелых планах и нацпроектах.
Чаще всего наши спецы переезжают в постсоветские страны. В какие именно, в Минздраве тоже уточнять не стали, но догадаться несложно. Самый простой маршрут - рукой подать - в Россию. Там нет языкового барьера, да и диплом казахстанский признают - переучиваться не придется. Наибольший отток из северных и восточных регионов страны: ВКО - 668 медиков, Карагандинская область - 657, СКО - 581, Костанайская - 439.
По официальным данным, в 2018 году в страны СНГ уехал 1121 человек с медицинским образованием, в дальнее зарубежье - 104, в 2019-м - 1119 и 93 соответственно, в 2020-м - 679 и 81. Вот такой была эта эмиграция (см. таблицу 1).
А нам у кого лечиться?
Даже в больших городах немаленькие проблемы с укомплектованностью клиник специалистами. Я не беру в расчет их опыт, квалификацию и профессионализм. Когда, скажем, на участке нет врача, наймешь любого, а там - выгребем как-нибудь. По принципу лишь бы было, лишь бы не нарваться на жалобы от пациентов и штрафы от Фонда медстрахования. Но даже эта обкатанная схема не работает, если на рынке нет нужных врачей.
А в небольших городах? А в районах? По данным Министерства здравоохранения, самый дефицитный сейчас специалист - терапевт. Но это в количественном соотношении. В процентном - анестезиолог/реаниматолог. Первый сидит на приеме в поликлинике - закрывает собой амбразуру отечественной медицины, выслушивая, как сейчас плохо лечат. Второй чаще, чем большинство коллег, рискует оказаться под статьей.
Это данные по количеству врачей (не всех специальностей, только дефицитных), работающих в Казахстане (см. таблицу 2).
Замкнутый круг получается. Нет специалиста - есть очередь. И еще больше вопросов к качеству медосблуживания. И все чаще несдержанно-вымученное: “Когда же все это закончится?! Развалили медицину!” Недовольство прямо пропорционально оттоку врачей.
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
https://time.kz/articles/ukogo/2021/11/12/ujti-nelzya-ostatsya
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Все больше казахстанцев покидают страну https://www.zakon.kz/5090407-vse-bolshe-kazahstantsev-pokidayut.html
12 ноября 2021, 09:45
За три квартала из Казахстана уехало свыше 25 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным исследования, за январь-сентябрь 2021 года в страну прибыли 7,2 тыс. человек – на 21,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2020-го.
В то же время страну покинули 25,3 тыс. жителей – сразу на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заявили аналитики.
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Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан прибыло 782 человека с технической специальностью, 394 – с экономической, 289 – с педагогической, 227 – с медицинской, 132 – с юридической, 91 – с архитектурно-строительной, 76 – с сельскохозяйственной.
В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 2 тыс. – с экономической, 1,3 тыс. – с педагогической, 699 – с медицинской, 488 – с юридической, 355 – с архитектурно-строительной, 173 - с сельскохозяйственной, – отмечено в публикации.
12 ноября 2021, 09:45
За три квартала из Казахстана уехало свыше 25 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным исследования, за январь-сентябрь 2021 года в страну прибыли 7,2 тыс. человек – на 21,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2020-го.
В то же время страну покинули 25,3 тыс. жителей – сразу на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заявили аналитики.
...
...
Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан прибыло 782 человека с технической специальностью, 394 – с экономической, 289 – с педагогической, 227 – с медицинской, 132 – с юридической, 91 – с архитектурно-строительной, 76 – с сельскохозяйственной.
В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 2 тыс. – с экономической, 1,3 тыс. – с педагогической, 699 – с медицинской, 488 – с юридической, 355 – с архитектурно-строительной, 173 - с сельскохозяйственной, – отмечено в публикации.