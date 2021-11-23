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danilov 23 Ноября 2021 в 16:52:18
"Мы жили счастливо. Но безработные. Жена дома с детьми, я – разнорабочим на базаре работал. Сейчас я не работаю нигде. В этот момент меня дома не было. Ничего не говорила жена. Шесть лет живём в Алматы. В семье всё нормально было", – сказал мужчина.
Хоронить жену и детей он будет завтра в Шымкенте.
"Мы снимали жильё. Зарплата маленькая была. Родители тоже безработные, дома, они в Шымкенте живут. Образования у меня нет. Ничего не было, социальной помощи не давали. Когда был жёсткий карантин, тоже просили, нам не давали. В ЦОН, акимат, везде жена обращалась. Жена мне говорила – отказывали. Трое детей было: мальчику два года, старшему – шесть лет и средней дочери пять лет. Мне самому сейчас не хочется жить", – признался он.
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"На данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка", - сообщили в городском Департаменте полиции./quote]
лихо чешет мужик , ток не верю, на хлеб заработать сейчас очень просто, если совсем лень иди в нуротан будешь получать соцпомощь, сотни тысяч семей без проблем получают асп, многие получают помощь через церкви и мечети, с голоду в наши дни никто не умирает даже нищие отказываются брать подаяние хлебом
по мне так тут доведение до самоубийства, букланил с женой грозился детей забрать или просто бросить
супруга тоже нечеловек, сколько раз объяснять жизнь даруется не родителями а свыше и не нам распоряжаться жизнями детей
В войну председатель колхоза каждый день гнал всех женщин на сенокос на другую сторону Дарьи. На пароме два малолетних ребенка одной заплакали. Председатель начал орать, почему она не оставила их дома. Та закричала "как я их оставлю? Лучше сразу уничтожу" И выбросила детей в реку. Женщины только ахнули, детей унесло под воду течением. Судить трудно, надо пережить, пропустить через себя чужой стресс, тяготы, постараться понять простого человека, доведенного до умопомрачения.
Спрыгнувшая с 9 этажа с тремя детьми женщина оказалась родом из Шымкента https://otyrar.kz/2021/11/sprygnuvshaya-s-9-etazha-s-tremya-detmi-zhenshhina-okazalas-rodom-iz-shymkenta/
23.11.2021 1387
Вчера в Алматы 28-летняя женщина выбросила из окна 9 этажа троих детей (2015, 2016, 2019 годов рождения), а затем спрыгнула сама.
Как оказалось женщина с семьей приехали в Алматы из Шымкента. По крайней мере прописаны они в Шымкенте. С 16 ноября должны были начать получать пособия АСП. Об этом стало известно со страницы Facebook журналистки Жанны Ахметовой.
Женщина, убившая себя и своих троих детей оставила предсмертную записку. И вот что в ней было написано:
«Мы не выдержали этого испытания, данное нам в жизни. Мы устали от этой жизни. Никого не обвиняем. Жить дальше не осталось смысла, простите нас. Виновные сами знают».
К слову, женщина и двое детей погибли на месте. Еще один ребенок умер позже в карете скорой медицинской помощи.
Самая старшая дочь женщины училась в первом классе. В школе говорят, что она была активным и веселым ребенком.
По факту трагедии в полиции завели уголовное дело по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства». Чтобы выяснить все причины такого поступка, создана следственно-оперативная группа.
23.11.2021 1387
Вчера в Алматы 28-летняя женщина выбросила из окна 9 этажа троих детей (2015, 2016, 2019 годов рождения), а затем спрыгнула сама.
Как оказалось женщина с семьей приехали в Алматы из Шымкента. По крайней мере прописаны они в Шымкенте. С 16 ноября должны были начать получать пособия АСП. Об этом стало известно со страницы Facebook журналистки Жанны Ахметовой.
Женщина, убившая себя и своих троих детей оставила предсмертную записку. И вот что в ней было написано:
«Мы не выдержали этого испытания, данное нам в жизни. Мы устали от этой жизни. Никого не обвиняем. Жить дальше не осталось смысла, простите нас. Виновные сами знают».
К слову, женщина и двое детей погибли на месте. Еще один ребенок умер позже в карете скорой медицинской помощи.
Самая старшая дочь женщины училась в первом классе. В школе говорят, что она была активным и веселым ребенком.
По факту трагедии в полиции завели уголовное дело по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства». Чтобы выяснить все причины такого поступка, создана следственно-оперативная группа.