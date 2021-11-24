Умер Арон Атабек

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danilov 25 Ноября 2021 в 09:45:13
Поэт провел в тюрьме больше 15 лет из 18-ти, к которым он был приговорен после событий в алматинском микрорайоне Шанырак, где противостояние местных жителей с полицией в июле 2006 года переросло в беспорядки. 1 октября этого года суд Павлодара заменил Арону Атабеку оставшийся срок в заключении на ограничение свободы.
Вскоре после освобождения Арон Атабек заразился коронавирусной инфекцией, 20 ноября стало известно о том, что его перевели на ИВЛ.
Арону Атабеку было 68 лет.
Поэт находился на лечении в ТОО «Центр медицинской помощи» (ТОО «ЦМП»). В связи с его смертью в больнице сделали заявление. Атабек поступил в клинику утром 14 октября с диагнозом «Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести». До этого с 5 по 14 октября он лечился дома, что по утверждению клиники, противоречило принятому в Казахстане протоколу диагностики и лечения COVID-19. Кроме того, пациент отказался от проведения УЗИ органов брюшной полости, сердца, сосудов конечностей, ЭКГ. Вечером 20 октября он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 24 ноября в 16:30 часов у больного произошла остановка кровообращения. «Врачами ТОО «ЦМП» были приняты все возможные лечебные и реанимационные мероприятия в течение 40 минут без эффекта, восстановить сердечную деятельность не удалось. 24.11.2021 в 20:45 часов констатирована биологическая смерть».
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