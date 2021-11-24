Действующая модель госуправления не в полной мере отвечает ожиданиям населения – АДГС РК

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danilov 25 Ноября 2021 в 14:15:28
«Действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие», - говорится в концепции.
Как отметили в АДГС, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» «поставил конкретную задачу по изменению подходов к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение». Вопросы совершенствования системы государственного управления, как указано в документе, уже отражены в концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцентричной» модели – «Люди прежде всего», утвержденной указом президента от 26 февраля 2021 года №522.
«Согласно данной концепции на сегодняшний день весь мир вступил в эпоху турбулентности, возрастающей волатильности, неопределенности социального, экономического и политического развития. В ходе преодоления странами масштабных вызовов особую важность приобретает вопрос общественного доверия к государству, его готовности к изменениям. Устойчиво формируется запрос на более эффективное государственное управление, участие граждан в принятии управленческих решений», - отметили разработчики документа.
https://kaztag.kz/ru/news/deystvuyushchaya-model-gosupravleniya-ne-v-polnoy-mere-otvechaet-ozhidaniyam-naseleniya-adgs-rk
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