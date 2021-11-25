Метро в Алматы продлят до рынка «Алтын орда»

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danilov 25 Ноября 2021 в 20:37:12
«У нас линия метрополитена пройдет до рынка «Алтын Орда». Это наши западные выездные ворота. Там будет у нас транспортный хаб. Там соединяются и метро, и автобусные линии. Это важнейший узел», - сказал Хусаинов.
Он уточнил, что линия метро пройдет не через поселок Калкаман, как предполагалось ранее, а через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау.
«Будут построены дополнительно две станции и последняя станция будет практически на рынке «Алтын Орда». Тем самым мы свяжем западную часть Наурызбайского района с центром города. Это будет эффективно для перевозок», – сообщил он.
По его словам, благодаря этому решению пассажиропоток метро вырастет до 150 тысяч человек. Сейчас он колеблется в районе 40 тысяч.
Ранее на этой неделе Хусаинов уже говорил, что линию метро скорректируют и она пройдет через Наурызбайский район. Но детали он не уточнял.
Метро в Алматы начали строить в 1988 году, а запустили первую линию из семи станций только в 2011-м. Спустя три с половиной года были открыты еще две станции.
В конце года власти города обещают запуск еще двух станций метро, которые свяжут центр города с микрорайонами. Запуск, вероятнее всего, будет техническим и приуроченным к 30-летию Независимости Казахстана. При этом фактически станции заработают лишь к середине следующего года.