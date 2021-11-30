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В Казахстане
Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения
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danilov 30 Ноября 2021 в 10:21:19
С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Межведомственной комиссией было принято следующее решение:

ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;

лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;

учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;

продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.

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