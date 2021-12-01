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В Казахстане
День первого президента отмечают в Казахстане
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danilov 01 Декабря 2021 в 09:22:43
Назарбаев первая присяга президента

24 апреля 1990 года Нурсултан Назарбаев приносит присягу Президента Казахстана, в то время когда республика была в составе СССР.

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