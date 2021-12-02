Kaspi о мобильных переводах

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danilov 02 Декабря 2021 в 19:14:33
Уважаемые клиенты,
У вас возникли вопросы, связанные с мобильными переводами.
Мы подготовили для вас ответы на часто задаваемые вопросы на основе проекта закона, который опубликован на сайте Парламента:
1. Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?
Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде совершать и принимать переводы в своих личных целях.
В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими ничего не изменится.
2. Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?
Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению.
Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.
3. Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?
Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги.
Отметим, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству РК.
4. Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?
В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.
5. О чем тогда этот проект закона?
Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательские деятельности счета.
Например, это можно делать уже сейчас при помощи мобильного приложения Kaspi Pay и Kaspi QR для приема оплаты за товары и услуги.
https://www.instagram.com/p/CW5TR1FNBiI/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.12.2021 в 20:00:52 # 787259
Для тех же таксистов налоговое законодательство - невыгодно! Никак. Чтобы было выгодно одна только посадка в такси должна быть 1000 тг. МИНИМУМ! Эти все расчеты есть и они апсалютно верны и юридически правильны.
И сфера такси не единственная. Но эта сфера не в состоянии изменить тарификацию, т.к. на сегодня практически всем рынком такси управляют операторы, которые борятся за рынок и не хотят поднимать тарифы. И не будут. Потому что это тонкая грань от ухода в тень всего рынка в целом. Где он в принципе сейчас и находится.
Цель правительства вытянуть людей из тени не подправив законы - это неизбежный шаг назад.
Наличный расчет не в запрете и бизнес к нему и вернется в этом случае. Чего они еще ждали непонятно.
Да вера в будущее и то что все мы будем рассчитывать по безналу - это утопия. В нашем государстве это невозможно. Очень много проблем в законодательстве котррые не позволяют выйти бизнесу из тени.
Спросите сами себя: Вы готовы платить за такси не 500 тг, а 1500? У нас нет почвы для поднятия цен. А они низкие только потому, что в тени сидят.
И я сейчас говррю не о всех. Я не в курсе как в других отраслях экономики. Я говорю сейчас конкретно за такси. А такси у нас - это огромное количество людей. Огромное. Потому что это для многих единственная возможность заработать кусок хлеба. И поверьте: когда я говорю о куске хлеба, я не преуменьшаю. Те кто работает в такси - работают практически за еду, причем без мяса. А тут правительство со своими налгами приперлось. Молчики, че сказадь.