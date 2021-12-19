Последний расстрел

Гость 19 Декабря 2021 в 10:50:50
Дело об убийстве начальника таможенного поста “Кордай” Баурхана ШЫНТАСОВА стало последним в истории страны, по которому преступников приговорили к расстрелу. Бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания у нас ввели в 2003 году. А в начале 2021-го Казахстан вообще отказался от смертной казни. Этого долгие годы добивались правозащитники, указывавшие в качестве ключевого аргумента на возможность судебных ошибок.
Юрий Шелкунов (первый слева), рассказывает на следственном эксперименте, как совершал убийство. Фото из материалов уголовного дела.
Баурхана Шынтасова убили 5 декабря 1997 года. Его тело нашли в арыке недалеко от дома. Труп был изрешечен пулями. Смерть наступила от контрольного выстрела в горло. Это было не просто убийство представителя власти, а циничный расстрел. Расследование преступления находилось на контроле у президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В итоге следователи не только нашли киллера с заказчиком убийства, но и ликвидировали ОПГ, в которой были как бандиты, так и чиновники с сотрудниками правоохранительных органов. А в завершающей фазе операции даже понадобилась целая воинская часть.
Кордайский таможенный пост с 1990-х годов был ключевым звеном в экономике Казахстана и Кыргызстана. Ежегодный товарооборот через этот КПП даже на заре независимости оценивался в сотни миллионов долларов. Поскольку Кыргызстан еще в начале 1990-х вступил в ВТО (это снижало таможенные пошлины при поставках товаров в страну), пост активно использовали преступники для контрабанды ширпотреба, ставшего одним из ключевых звеньев в теневой экономике двух государств.
Телеграмма президенту Н. Назарбаеву от коллектива таможенного поста “Кордай”.
Различные ОПГ, в том числе знаменитые “Четыре брата”, “Атаба”, “Рыжий Алмаз”, “Рыбачинские”, ловили свою рыбку в мутных водах приграничного сотрудничества. Не секрет, что в те годы авторитета и ресурсов у бандитов было больше, чем у правоохранительных органов. Поэтому таможенники нередко просто открывали-закрывали шлагбаум, выполняя роль безмолвного реквизита на пунктах пропуска, и старались не совать нос в бизнес криминальных группировок. Такую же тактику выбирали на местах и сотрудники правоохранительных органов. Они побаивались бандитов, которые в случае неповиновения ни с кем не церемонились. А некоторые силовики на этом и зарабатывали.
В Кордае таможенный пост подмяли под себя братья АКПАЕВЫ. Эрнест был тренером по вольной борьбе в поселковом спортклубе своего старшего брата Ербола. Младший Гайни тоже тренировал молодежь. Благодаря борьбе братья сколотили вокруг себя бригаду из местных спортсменов и сначала занимались обычным рэкетом, крышевали местных предпринимателей, постепенно подбираясь к самой большой кормушке - контрабанде. Был еще в этой семье старший брат Ерсен, работавший в налоговой службе и помогавший бандитам связями в госорганах.
Акпаевы наводили ужас на всех жителей региона по обе стороны государственной границы. В Кыргызстане у них были налажены тесные связи с тамошней братвой - ребята являлись их бизнес-партнерами.
Поэтому, когда был убит начальник таможенного поста “Кордай” Баурхан Шынтасов (он проработал на этом посту всего полгода), практически никто из местных жителей не сомневался, чьих это рук дело. Все понимали, кто мог совершить это преступление. Понимали, но из страха помалкивали...
Эта выходка бандитов вконец разозлила руководство страны. Главе МВД Каирбеку СУЛЕЙМЕНОВУ было поручено не только раскрыть убийство, но и разобраться с приграничной мафией.
40-летний Шынтасов, пока не занял руководящую должность на этом КПП, находил общий язык со всеми, кто промышлял криминальным бизнесом на границе. Но, став руководителем поста, решил показать себя начальству. Так многие поступают в органах, когда мечтают о служебной карьере. Понятно, что он хорошо понимал, кто такие Акпаевы и чем они на самом деле занимаются. Но Шынтасов решил продемонстрировать им, что теперь главный на “Кордае” он, как представитель власти, а не бандиты.
Братья Акпаевы сначала намекнули таможеннику, что он попутал берега. Но тот оказался не трусливого десятка. Таможенник-односельчанин стал не только раздражать своей наглостью лидеров ОПГ, но и мешать бизнесу. Акпаевы, недолго думая, решили устранить Шынтасова как проблему раз и навсегда.
Для этой миссии братья пригласили из Алматы своего старого знакомого Юрия ШЕЛКУНОВА. За полтора месяца до убийства алматинец приезжал в Кордай на переговоры с заказчиками. Вечером, когда стороны сошлись в цене, исполнителя подвезли к бильярдному клубу, в котором находился Шынтасов, и показали будущую жертву. Шелкунов, согласившись на заказное убийство, не сразу понял, что ему придется убивать госслужащего. Ну а когда понял, то не стал отказываться.
Казнь строптивого таможенника наметили там, где Шынтасов ежедневно делал послеобеденную пробежку. 5 декабря Юрий Шелкунов переоделся, взял пистолет Макарова, которым его снабдил один из братьев-контрабандистов, и пошел на “полосу здоровья”. Ничего не подозревавший таможенник, как обычно, отправился на пробежку. Метров за десять до встречи с жертвой убийца выстрелил первый раз, попал в живот. Но Баурхан Шынтасов не упал, а развернулся и побежал в обратную сторону. Шелкунов легко его догнал и еще дважды выстрелил в спину. А когда таможенник упал в арык, убийца подошел ближе и добил хрипевшего мужчину.
На соседней улице киллера ждала “девятка”, которая вывезла его за поселок к джипу с Эрнестом Акпаевым за рулем. Машина с подельниками спокойно пересекла границу и доехала до города Канта. Там Юрий Шелкунов пересел в авто до Бишкека, а оттуда на такси вернулся в Алматы. Такой маршрут должен был запутать следы. Киллер в момент убийства якобы вообще не находился в Казахстане.
Убийство начальника таможенного поста обошлось Акпаевым в сущие копейки. Шелкунов сразу получил в качестве предоплаты 1300 долларов. В конце декабря Эрнест дал ему еще 1500 баксов. А в феврале 1998 года бандиты привезли киллеру оставшиеся 120 тысяч тенге. После этого обе стороны посчитали, что больше никто никому ничего не должен.
А тем временем преступники уже догуливали на свободе последние деньки. Весной оперативникам была ясна вся картина. Но аресты начались только в мае, когда вышли на Шелкунова. Тот почти сразу после задержания написал явку с повинной и сдал всех, кого знал.
На следующий день был арестован Эрнест Акпаев. На удивление и он оформил явку. Видимо, банда, опасаясь, что дело на контроле у самого главы государства, решила пожертвовать одним из своих лидеров в надежде, что после этого на границе все успокоится. Во всяком случае, Эрнест, сознавшись, что он является заказчиком убийства, стал нести небылицы, что у него с покойным еще с детства были неприязненные отношения, часто ссорились, и, мол, его, Эрнеста, тренера по вольной борьбе и лидера одной из серьезных ОПГ, Боря - так жители Кордая называли Баурхана Шынтасова - часто избивал. Вот и решил он в один из дней раз и навсегда избавиться от своего мучителя, попросив друга детства помочь ему.
Видимо, братья рассчитывали, что суд Эрнесту много не даст, а в тюрьме у криминального авторитета будут комфортные условия.
Следователи сделали вид, что поверили. Но распутывание убийства было только частью операции МВД. Параллельно шла тотальная разработка всех членов приграничной мафии.
Внедренные оперативники из специально созданной группы центрального аппарата МВД, куда вошли и самые надежные сотрудники УВД Жамбылской области, больше года собирали доказательства вины всех, кто замарался на контрабанде. Эту группу возглавил начальник ГУБОП МВД Сергей ГЛУЩЕНКО. Курировал ход расследования замминистра Василий СИМАЧЕВ. Информацию обо всех деталях операции из высшего руководства МВД знали только эти двое и министр Каирбек Сулейменов.
Подробности операции через много лет мне рассказал Сергей Глущенко, ныне полковник в отставке.
- Там были завязаны практически все руководители Кордайского и Меркенского райотделов. Потоки контрабанды контролировались местными силовиками и бандитами. Братья Акпаевы со своей группировкой отвечали за проезд в Кордайском районе, часть контроля осуществлялась ими с помощью киргизских бандюков. За несколько лет (а мы уже знали, что эта группировка появилась там с 1992 года) банда смогла подмять под себя весь бизнес в регионе. Был даже случай, когда отморозки похитили местного акима, вывезли в степь и, угрожая оружием, поставили его на счетчик. Мы знали, что на счету этой ОПГ имеется несколько убийств, - делился подробностями Глущенко. - Большая часть населения боялась бандитов - никто не решался написать на них заявление. Только после убийства Шынтасова у нас появилась реальная возможность их привлечь. Закрепляли доказательства около года параллельно с расследованием убийства.
Было решено, что будем брать всю ОПГ одновременно вместе с контрабандой, чтобы не смогли отвертеться и таможенники, и местные полицейские, которые были в сговоре с преступниками. Но привезти незаметно большое количество спецназа для задержания - практически нерешаемая задача. Если бы в Кордайском районе заметили хоть одного чужака, у нас все могло сорваться. Пришлось пойти на хитрость. К нам командировали целую воинскую часть. Мы разбили полевой лагерь под учения в 20 километрах от Кордая, будто у военных связистов идут маневры в той местности. За месяц мы хорошо примелькались местным, и уже никто не обращал внимания на наши передвижения и военную технику.
А в назначенный день отряды СОБРа и часть военных блокировали почти всех фигурантов, и начались задержания с поличным и вещественными доказательствами.
Когда кордайцы узнали об арестах членов мафиозного клана и крышевавших их силовиков, у следствия появилось дополнительно несколько десятков свидетелей, которые потом выступали в суде. В МВД поняли, что наконец сумели переломить страх у людей и население поверило во власть.
В итоге после этой операции к уголовной ответственности привлекли начальников РУВД Кордайского и Меркенского районов. Более 60 человек были уволены из органов.
Суд над преступниками проходил в Алматы, так как были реальные опасения за жизнь и здоровье свидетелей, которых пришлось оберегать днем и ночью. Под охрану взяли даже судью, которая выносила приговор.
Эрнеста Акпаева и Юрия Шелкунова приговорили в 1998 году к высшей мере наказания. А Ербол Акпаев подался в бега. Беглеца удалось поймать только в конце августа 1999-го в одном из ночных клубов Алматы. При задержании он оказал сопротивление. Отдельный суд также приговорил Ербола Акпаева к расстрелу.
Указ президента Н. Назарбаева об отказе в помиловании Эрнеста Акпаева.
Приговор был приведен в исполнение в конце 2000 года.
Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/risk/2021/12/15/poslednij-rasstrel