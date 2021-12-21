Против РОП

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danilov 21 Декабря 2021 в 11:38:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.12.2021 в 12:27:56 # 787884
Цитата: Алматынец от 21.12.2021 05:46:23
Ничего не изменится.
Ничего не изменится.
Если ничего не делать - ничего и не изменится. А ребята двигают тему. И апсалютно правильно. Так что утверждать на этом фоне, что ничего не изменится, это скорее утверждения веры. Можно верить или не верить.
Но когда что-то массированно делается - это никак не может не аукнуться. Так что надеемся что изменится. Я лично поддерживаю и буду поддерживать такие инициативы.
Цитата: Алматынец от 21.12.2021 05:46:23
Ничего не изменится.
Ничего не изменится.
Если нагибаться все ниже и ниже, ничего не измениться. А проникать будут все глубже и глубже.