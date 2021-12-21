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В Казахстане
Против РОП
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danilov 21 Декабря 2021 в 11:38:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Алматынец 21.12.2021 в 11:46:23   # 787882
Ничего не изменится.
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  alpha_portal 21.12.2021 в 12:27:56   # 787884
Цитата: Алматынец от 21.12.2021 05:46:23
Ничего не изменится.

Если ничего не делать - ничего и не изменится. А ребята двигают тему. И апсалютно правильно. Так что утверждать на этом фоне, что ничего не изменится, это скорее утверждения веры. Можно верить или не верить.
Но когда что-то массированно делается - это никак не может не аукнуться. Так что надеемся что изменится. Я лично поддерживаю и буду поддерживать такие инициативы.
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  jumanjiqz 21.12.2021 в 13:16:05   # 787885
Если это мировая практика, то думаю вряд ли что изменится! Ну этим людям виднее как управлять страной!?
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  vvka 21.12.2021 в 15:28:33   # 787893
Цитата: Алматынец от 21.12.2021 05:46:23
Ничего не изменится.

Если нагибаться все ниже и ниже, ничего не измениться. А проникать будут все глубже и глубже.
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  гримм 21.12.2021 в 16:23:49   # 787897
Гниёт страна как и сытые патриоты,,, Турция и турецкий народ более патриотичный их глава сказал и сделал! А мы уже привыкли к лапше.
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  Dimmon 21.12.2021 в 16:49:44   # 787901
какие то показушные у него посты ... как будто по заказу, пошумели и разошлись, был автопром теперь будет атомпром / рыбпром / пищепром, а воз и ныне там, так мы никогда "не перестроимся"
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  старик 21.12.2021 в 21:19:27   # 787904
Ну молодцы, смело, жестко!
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