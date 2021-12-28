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В Казахстане
Избивавшая детей воспитательница покончила с собой
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danilov 28 Декабря 2021 в 16:15:00
Напомним, ранее сообщалось о том, что в социальных сетях распространяется видео, на кадрах которого можно увидеть, как воспитательница частного детского сада издевается над детьми. Так, она бьет их по губам, лупит скалкой и грубо хватает, таская по кабинету.

В полиции по этому факту завели расследование.

Сегодня стало известно, что воспитатель совершила суицид.

Погибшую воспитательницу звали Ляззат, ей было 42 года. Корреспонденты "Экспресс К" побывали в доме, где она жила.

Соседи рассказали, что в семье погибшей сейчас неистовое горе. У нее остались муж и пятеро детей, младшему из которых всего три года.

Муж на пенсии. Я сама не в курсе, знаю, что такое произошло, и все. Как соседка она была хорошая, всегда здоровалась. Там такое горе, не дай бог что с детьми теперь случится,

— рассказала соседка.

Другая соседка по имени Мархабат рассказала, что видела видео, где воспитатель избивает детей… Но даже подумать не могла, что это — ее соседка.

Нормальная, хорошая была как соседка. Всегда здоровалась. У нее пятеро детей, даже внуки, кажется, есть. Знаем семью, благополучная, хорошая, образцовая. Когда вчера видела новости, даже подумать не могла, что это Ляззат. На видео я ее не узнала,

— рассказала Мархабат.

Соседи также отметили, что семья купила эту квартиру и переехала из Иссыка 2—3 года назад.

Только от вас сейчас слышу о смерти. Семья хорошая, благополучная. Я прям под ними живу. Максимум шум, который был, — топот ножек детских. Скандалов не было никогда. Муж у нее в органах работал, сейчас на пенсии,

— рассказал сосед Самат.

Остается неизвестным, как и где воспитатель совершила суицид.

https://exk.kz/news/118456/u-nieie-ostalos-piatiero-dietiei-chto-izviestno-o-vospitatielie-soviershivshiei-suitsid
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 28.12.2021 в 17:19:58   # 788129
Соболезнования родным, я не оправдываю поведения, но ни кому не пожалеешь такого горя
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  Templar 28.12.2021 в 18:48:12   # 788134
Как бы и о мертвых плохого нельзя, но она пыталась скрыть факт избиения. Пытаясь посоветоваться с своей знакомой, как убрать гемотому на губах, она перепутала чат, и скинула видео избиения в родительский чат.

Раз совершала такое злодеяние, надо уметь отвечать за свои поступки, а не трусливо накладывать на себя руки.

Жаль только ее близких, ее саму - нисколько.
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