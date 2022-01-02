Начался кошмар для коррупционера в земельных отношениях!

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danilov 02 Января 2022 в 18:34:34
С Нового года, с 01 января 2022 года, вступают в законную силу поправки в Земельный кодекс, которые были предложены и приняты нами на заседаниях Комиссии по земельной реформе при Правительстве и позднее подписан законом 30 июня 2021 года.
Так вот, мы открыли сведения государственного земельного кадастра для общественности!
И это сродни революции!
Теперь в базе АИС ГЗК помимо сведений о земельном участке (категория, целевое назначение, площадь, делимость, местонахождение, ограничения, кадастровый номер земельного участка и кадастровая оценка), которые ранее были открыты для всех, мы будем размещать сведения о собственнике земельного участка и землепользователе!
Вы спросите: да невозможно?!
Кто-то скажет: "это нереально,БАКЕ"!
Мол:"что, мы можем открыто знать у кого из властной элиты какие оформлены земли?"
Скажу вам: да!
Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства и его руководитель Мұрат Теміржанов сдержал обещания и с первого же дня вступления закона в силу, база АИС ГЗК открыла сведения о собственниках земель и землепользователях.
С сегодняшнего дня вы сможете по базе АИС ГЗК увидеть громкие фамилии государственных и местных чиновников, которых вы считали до сегодняшнего момента чистыми, порядочными и честными.
А оказалось, что они каким-то непонятным образом оформили десятки земельных участков!
По рекомендации Комиссии по земельной реформе при Правительстве, где мы вложили много усилий, законом 30 июня 2021 года, внесены поправки в Земельный кодекс Республики Казахстан и Закон "О персональных данных".
Теперь ФИО собственника земельного участка и наименование юридического лица, его БИН не являются "персональными данными"!
Следовательно, в базе АИС ГЗК (ЕГКН) фамилия, имя и отчество собственника земельного участка и землепользователя и его сведения будут ОТКРЫТЫМИ!
Сегодня наша поправка в указанные законы вступила в силу и уже в базе АИС ГЗК вы можете лицезреть фамилии собственников земель, которые являются вашими соседями.
С сегодняшнего дня вы можете проверять каждого Акима, Министра, депутата Парламента, прокурора и судью на предмет наличия у них каких-либо земельных участков!
Дорогие друзья, мои друзья, подписчики! Уважаемые общественные деятели и активисты, журналисты и блогеры, юристы и адвокаты!
Эту поправку мы приняли в интересах людей и народа и теперь в руках общественности сильный механизм над коррумпированными чиновниками акиматов, прокурорами, судьями.
Вы можете по базе АИС ГЗК узнать оформлены ли за местным акимом или высокопоставленными чиновниками областного акимата и их членах семьи земельные участки.
Отсюда несложно отследить правовую природу и законность возникновения и регистрации прав на землю.
Вы можете узнать какие земли оформлены на имя местного прокурора, судьи, руководителя НАО, отдела земельных отношений, архитектуры, местных депутатах маслихата и их членах семьи.
Так легче будет вскрыть схему вывода земельных участков, легче будет определить степень конкретной причастности тех или иных чиновников в конкретной земельной афере и в последующем легче будет их привлечь к ответственности.
Мы открыли земельный кадастр и все земли теперь, как на ладони.
Нам теперь будет легче в судебном порядке отменить указанные постановления и регистрацию прав на землю в регистрирующем органе.
Вы, благодаря поправкам через базу АИС ГЗК, будете знать какие земли оформлены за тем или иным ТОО, АО.
В базе АИС ГЗК мы отражаем БИН юридического лица и, вбив этот БИН в Е-gov, вы можете узнать наименование юрлица, кому был предоставлен этот участок.
Вы можете отследить какие земельные участки под строительство МЖК незаконно были предоставлены акиматом Алматы, Нур-Султан, Уральск или Шымкента. Экологическая общественность, которая борется в этих городах с уплотняющей и незаконной застройкой, получила в свои руки сильный инструмент мониторинга отчужденных государством земель под строительство.
Те, кто борется с незаконными недропользователями, которые незаконно добывают полезные ископаемые, загрязняют окружающую среду и водные ресурсы через базу АИС ГЗК могут узнать кому было предоставлено право землепользования в целях недропользования.
А недропользователи, наоборот, этой поправкой могут узнать крестьянские хозяйства, на которые оформлены земельные участки, где они хотят добывать полезные ископаемые, провести магистральный трубопровод или получить сервитут.
Это важно для всех предприятий, которые планируют строительство через земельные участки физических и юрлиц магистральных сетей водопровода, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и электричества.
Мы открыли сведения о собственниках земель и землепользователях, чтобы общество контролировало их.
Сложно представить количество независимых журналистских расследований, расследований местных активистов антикоррупционеров, блогеров, активистов, которые будут вскрывать в своих регионах нечистые дела недобросовестных акимов, чиновников акиматов, отделов земельного кадастра НАО, судей и прокуроров.
Именно сейчас ситуация, сложившаяся с коррупцией, беспределом и произволом в каждом городе, районе, сельском округе и селе требует активного участия в этой борьбе общества, простых наших сограждан, общественных деятелей и активистов.
Лозунг 41-го "вставай страна...." как никак оправдывает риск и угрозу, которая нависла над страной.
Вместо образа фашизма и нацизма мы имеем незаметного врага-это коррупционное мышление человека, который, на первый взгляд, кажется нам любезным, порядочным.
Хочу отдельно поблагодарить Мұхтар Тайжан. Именно он на протяжений 4-5 лет пестовал об этой поправке в закон, бил в колокол и на всевозможных заседаниях требовал открыть сведения государственного земельного кадастра для общества.
Благодарю своих коллег, Мурат Абенов, М.Башимова, Е.Барлыбаева, А.Куришбаева, и других, кто вместе со мной отстаивал и голосовал за эту поправку на рабочих группах и заседаниях Правительственной комиссии и в рабочей группе Парламента.
Итак друзья, отслеживайте базу АИС ГЗК, мониторьте и ищите земли, оформленные на родственников акима, его заместителей, на прокурора, судью, запрашивайте сведения о предоставлении этих земельных участков, собирайте сведения, истребуйте земельно-кадастровые,
землеустроительные материалы и направляйте их нам.
Для нас уже дело техники, сделать правовую экспертизу этим сведениям и документам и закидать исками суды.
Направляете материал в юридическую компанию "Bazabek&Partners" и мы работаем и создаем беспокойство для людей, которые доселе считали, что спокойствие ими уже куплено.
Для подтверждения, что сведения в базе АИС ГЗК уже открыты, прикрепил к публикации скрины по городу Уральск, где среди земельных участков, есть земли некоторых чиновников.
Все только начинается.....
https://www.facebook.com/100001668607139/posts/4722031897862384/
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