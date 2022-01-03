Из-за повышения цены на автогаз Жанаозен вышел на митинг

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Января 2022 в 23:53:08
Upd
Комментарии, по рейтингу, по дате
Әдейі қазақ тілінде қойып отырмын, өз тілін, ұлтын жоғары санайтындар Қытайдан келген қаймағы бұзылмаған қазақ тілінде сөйлейтін Серікжанның сөзін аудара алмай біраз қиналып көрсін дә "повешение боп"
Цитата: divan от 03.01.2022 00:01:38Что дальше? В этот раз обходится без беспорядков, хотя окопавшиеся за бугром ресурсы, утверждая что якобы местные СМИ информацию не дают, страсти разжигают.
жанаозен молодцы, в свое время получили "прививку " от страха митингов, и теперь ничего не боятся!
жанаозен молодцы, в свое время получили "прививку " от страха митингов, и теперь ничего не боятся!
За чей счет собравшиеся предполагают заменять изношенное оборудование в преддверии приватизации или хотя бы компенсировать разность цен поставщиков?
Кстати, если начнется заваруха, иностранные инвесторы начнут бабки выводить, а в последствии этого курс тенге с соответствующими последствиями для всех неизбежно упадет.
Причем при попытке национализировать власти западных стран найдут повод "наложить лапу" на вложенные в западные банки средства...
Причем при попытке национализировать власти западных стран найдут повод "наложить лапу" на вложенные в западные банки средства...
1. Пользуясь борьбой Запада с Путиным можно потребовать все деньги в Астану, на компенсацию цен гражданам, по 100.000 на рыло в месяц.
2. По поставщикам провести проверку на сговор, по добытчикам и переработчикам на норму прибыли.
3. Газ и нефть под землей бесплатны. Расходы идут на разведку, добычу, оборудование и зарплату. Зарплату надо обнародовать, как и вывоз прибыли. Себестоимость газа может быть в пределах 10-20 тенге при норме прибыли 10-15%.
4. После этого можно начинать процесс по объектам приватизации, признанием незаконными сделок, осуждением виновных и национализации стратегических объектов.