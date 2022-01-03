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В Казахстане
Из-за повышения цены на автогаз Жанаозен вышел на митинг
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danilov 02 Января 2022 в 23:53:08
Люди перекрывают автомобильные дороги. Мангистаусцы не согласны с ценовой политикой местных властей в связи с резким скачком цен на сжиженный газ.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  divan 03.01.2022 в 06:01:38   # 788341
жанаозен молодцы, в свое время получили "прививку " от страха митингов, и теперь ничего не боятся!
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  Dragon 03.01.2022 в 06:28:32   # 788342


Әдейі қазақ тілінде қойып отырмын, өз тілін, ұлтын жоғары санайтындар Қытайдан келген қаймағы бұзылмаған қазақ тілінде сөйлейтін Серікжанның сөзін аудара алмай біраз қиналып көрсін дә "повешение боп"

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  Dragon 03.01.2022 в 06:49:58   # 788343
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  Ал 03.01.2022 в 09:27:08   # 788347
Цитата: divan от 03.01.2022 00:01:38
жанаозен молодцы, в свое время получили "прививку " от страха митингов, и теперь ничего не боятся!
Что дальше? В этот раз обходится без беспорядков, хотя окопавшиеся за бугром ресурсы, утверждая что якобы местные СМИ информацию не дают, страсти разжигают.

За чей счет собравшиеся предполагают заменять изношенное оборудование в преддверии приватизации или хотя бы компенсировать разность цен поставщиков?

Кстати, если начнется заваруха, иностранные инвесторы начнут бабки выводить, а в последствии этого курс тенге с соответствующими последствиями для всех неизбежно упадет.
Причем при попытке национализировать власти западных стран найдут повод "наложить лапу" на вложенные в западные банки средства...
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  bIP6bIC 03.01.2022 в 10:08:51   # 788350
Ну хоть у кого то духу хватает выйти против этих зарвавшихся хапуг.
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  bolatbol 03.01.2022 в 10:47:47   # 788354
Quote:
Причем при попытке национализировать власти западных стран найдут повод "наложить лапу" на вложенные в западные банки средства...

1. Пользуясь борьбой Запада с Путиным можно потребовать все деньги в Астану, на компенсацию цен гражданам, по 100.000 на рыло в месяц.
2. По поставщикам провести проверку на сговор, по добытчикам и переработчикам на норму прибыли.
3. Газ и нефть под землей бесплатны. Расходы идут на разведку, добычу, оборудование и зарплату. Зарплату надо обнародовать, как и вывоз прибыли. Себестоимость газа может быть в пределах 10-20 тенге при норме прибыли 10-15%.
4. После этого можно начинать процесс по объектам приватизации, признанием незаконными сделок, осуждением виновных и национализации стратегических объектов.
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