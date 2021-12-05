Протестующие: Нам не нужен закон, наполняющий карманы двух-трех человек

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danilov 03 Января 2022 в 20:34:17
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5 декабря 2021 12:46
В Минобороны объяснили, зачем покупают спецсредства, применяемые против протестов https://orda.kz/minoborony-objasnilo-dlja-chego-pokupajut-specsredstva-primenjaemye-protiv-protestov/
В Минобороне ответили, что спецоборудование закупается для обеспечения правопорядка на военных парадах, выставке KADEX, а также на мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов.
4 декабря стало известно, что министерство обороны разместило проект «Об утверждении Перечня специальных средств, состоящих на вооружении и используемых Вооруженными силами Республики Казахстан».
В проекте предлагалось утвердить определённый перечень специальных средств, в числе которых: щиты, наручники, слезоточивый газ, дубинки, шлемы, нелетальное оружие, светошумовые гранаты, электрошокеры, служебные собаки и «звуковые пушки».
В оборонном ведомстве прокомментировали, для чего закупаются спецсредства, применяемые во время протестов.
«В указанном документе определён перечень наименований специальных средств в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 года, которыми обеспечиваются подразделения военной полиции, привлекаемые для обеспечения правопорядка в ходе различных мероприятий с участием военнослужащих. Речь идёт о военных парадах, международной выставке KADEX, учениях, мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов и т.п.», – сообщили в Минобороны.
Органы военной полиции Вооруженных сил выполняют задачи по обеспечению правопорядка в армии.
С полным текстом документа можно ознакомиться до 21 декабря этого года по ссылке.
В Минобороны объяснили, зачем покупают спецсредства, применяемые против протестов https://orda.kz/minoborony-objasnilo-dlja-chego-pokupajut-specsredstva-primenjaemye-protiv-protestov/
В Минобороне ответили, что спецоборудование закупается для обеспечения правопорядка на военных парадах, выставке KADEX, а также на мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов.
4 декабря стало известно, что министерство обороны разместило проект «Об утверждении Перечня специальных средств, состоящих на вооружении и используемых Вооруженными силами Республики Казахстан».
В проекте предлагалось утвердить определённый перечень специальных средств, в числе которых: щиты, наручники, слезоточивый газ, дубинки, шлемы, нелетальное оружие, светошумовые гранаты, электрошокеры, служебные собаки и «звуковые пушки».
В оборонном ведомстве прокомментировали, для чего закупаются спецсредства, применяемые во время протестов.
«В указанном документе определён перечень наименований специальных средств в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 года, которыми обеспечиваются подразделения военной полиции, привлекаемые для обеспечения правопорядка в ходе различных мероприятий с участием военнослужащих. Речь идёт о военных парадах, международной выставке KADEX, учениях, мероприятиях по перевозке военной техники и боеприпасов и т.п.», – сообщили в Минобороны.
Органы военной полиции Вооруженных сил выполняют задачи по обеспечению правопорядка в армии.
С полным текстом документа можно ознакомиться до 21 декабря этого года по ссылке.