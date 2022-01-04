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В Казахстане
50 тенге
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danilov 04 Января 2022 в 18:42:53
В ходе встречи правительственной комиссии с активистами на площади Ынтымак в Актау озвучены решения, принятые в ходе переговоров.

Во-первых, в Мангистауской области установлена цена в 50 тенге за литр газа.

Во-вторых, даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Никого преследовать и задерживать не будут.

В-третьих, стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 04.01.2022 в 19:01:24   # 788427
1) кто бастует тем по 50, кто нет - по 120?
2) что дальше бензин или кредитная амнистия? скорее второе
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  Пришелец 04.01.2022 в 19:02:41   # 788428
Понятно с газом. Сделайте бенз дешевле и 92стал хуже 76 а 95стоит 205т!
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  walker 04.01.2022 в 19:27:54   # 788433
Искренне рад.
Получается, не всегда рынок диктует цены ))
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  Ал 04.01.2022 в 19:31:24   # 788434
Цитата: walker от 04.01.2022 13:27:54
Искренне рад.
Получается, не всегда рынок диктует цены ))

Ясен пень, ведь "кубышка" из которой будут компенсировать цены беспредельная. ))



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  NBE 04.01.2022 в 20:04:24   # 788438
Молодцы, это их победа. Это и наша маленькая победа, государство потихоньку начинает слушать свой народ. Главное что бы наше социальное развитие было эволюционным, без резких революционных движении. Но и сидеть молча в феодальном диктате уже немного надоело.
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  walker 04.01.2022 в 20:57:30   # 788442
Тут ещё есть далбичи, верящие в чиновничью жвачку о нерентабельности производства ГСМ и необходимости компенсации убытков?
Вместо больших сверхдоходов узкий круг лиц будет иметь чуть меньший сверхдоход и всего лишь, а компенсации да субсидии придумывают те самые чиновники с подачи того самого узкого круга для воровства бюджета.
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  troll 04.01.2022 в 21:06:01   # 788443
ситуация, когда государство стояла на стороне бизнеса подконтрольного кучке людей представленных во власти или имеющих своих лоббистов, чаще и то и другое. этим и пользуются некоторые деятели, которые видят на несколько шагов дальше, в отличии от этих алчных бизнес-чиновников. сделан еще один шаг для фактического отделения запада. де-юре всё будет так как и раньше, но такими методами и происходит переход управления территориями. расстрел в жанаозене, история с рыскалиевыми, а теперь 2х кратное подорожание газа говорит лишь о жадности и непроходимой тупости тех кто во власти, либо их работе на интересы других игроков.
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  Маке0912 04.01.2022 в 21:37:18   # 788444
И вышли одни Казахи ! В соц сетях уже много видео с разных городов. Казахстанцы всех национальностей присоединяйтесь. Только вместе мы сможем хоть что то сделать.
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  alpha_portal 04.01.2022 в 21:45:43   # 788446
Причем заметьте, митинги мирные, а в Шыме за 20 минут всех скрутили. Мало людей вышло. Так же дело и с бензином обстоит. Это не наша цена. Она должна быть ниже раза в два.
И тырнет сразу рубанули. В абайский пачками людей привозили.
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  Ал 04.01.2022 в 21:57:26   # 788449
Цитата: walker от 04.01.2022 14:57:30
Тут ещё есть далбичи, верящие в чиновничью жвачку о нерентабельности производства ГСМ и необходимости компенсации убытков?
Вместо больших сверхдоходов узкий круг лиц будет иметь чуть меньший сверхдоход и всего лишь, а компенсации да субсидии придумывают те самые чиновники с подачи того самого узкого круга для воровства бюджета.
Quote:
Раскрыть Раскрыть

1982 год
Завершена реконструкция цеха подготовки газа на газлифт. Были приняты в эксплуатацию 5 центробежных компрессоров французского производства общей производительностью 1 млрд м3/год газа с давлением 80 атмосфер.
1996 год
Пущена в эксплуатацию азотно-кислородная станция, значительно повысившая безопасность подготовки оборудования к ремонту.
https://www.kazgpz.kz/history/

Адепт свободного рынка, в каком месте субсидии если оборудование с 1996 года не модернизировали?
В результате чего доигрались до 90 процентов износа...
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  Ал 04.01.2022 в 22:03:57   # 788450
Quote:
Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау https://vlast.kz/novosti/48016-sotni-neftanikov-na-tengize-vysli-na-akciu-v-podderzku-protestuusih-v-mangistau.html
Работа предприятия не останавливалась, утверждают в ТШО
СЕГОДНЯ, 15:19
Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау
Часть работников субподрядных организаций «Тенгизшевройл» действительно поддержали граждан, которые вышли на митинги в Мангистауской области. Однако, как заявили Vласти в пресс-службе компании, на деятельности ТШО это не отразилось.
«В ТОО «Тенгизшевройл» осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации», - говорится в сообщении.
Здесь заверили, что производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.
Между тем, по данным атырауского издания «Ак жайык», к акции присоединяются новые рабочие, а на место вылетел первым заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков.
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  troll 04.01.2022 в 22:05:23   # 788451
Quote:
Адепт свободного рынка, в каком месте субсидии если оборудование с 1996 года не модернизировали?
В результате чего доигрались до 90 процентов износа...

средства на модернизацию были, и сейчас имеются. просто банальная жадность...
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  Ал 04.01.2022 в 22:07:48   # 788453
Цитата: troll от 04.01.2022 16:05:23
средства на модернизацию были, и сейчас имеются. просто банальная жадность...
Не чухались пока "жареный петух не закукарекал" Quote:
Новый ГПЗ поручил ввести в эксплуатацию к 2023 году Глава государства
17 Июня 2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -
Президент РК поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ, передает МИА «Казинформ». В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Президент дал поручение Правительству и Фонду «Самрук-Казына» задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и, возможно, от приватизации, для модернизации газотранспортной системы. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза. – В Мангистауской области более 90 % автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 %. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-gpz-poruchil-vvesti-v-ekspluataciyu-k-2023-godu-glava-gosudarstva_a3802296


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  Ал 04.01.2022 в 22:11:11   # 788454
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  Ал 04.01.2022 в 22:20:36   # 788455


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  Рамзес 04.01.2022 в 22:22:08   # 788456
Что на Колосе происходит ?
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  Ал 04.01.2022 в 22:44:23   # 788457
Quote:
Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией https://www.bbc.com/russian/news-59862145
3 января 2022, 21:32 GMT
Обновлено 3 часа назад
В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.
...


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  Маке0912 04.01.2022 в 22:45:38   # 788458
Ватцап вырубили
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  alpha_portal 04.01.2022 в 23:06:02   # 788461
Через впн работает
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