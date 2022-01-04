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danilov 04 Января 2022 в 18:42:53
Во-первых, в Мангистауской области установлена цена в 50 тенге за литр газа.
Во-вторых, даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Никого преследовать и задерживать не будут.
В-третьих, стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
2) что дальше бензин или кредитная амнистия? скорее второе
Получается, не всегда рынок диктует цены ))
Цитата: walker от 04.01.2022 13:27:54
Искренне рад.
Получается, не всегда рынок диктует цены ))
Искренне рад.
Получается, не всегда рынок диктует цены ))
Ясен пень, ведь "кубышка" из которой будут компенсировать цены беспредельная. ))
Вместо больших сверхдоходов узкий круг лиц будет иметь чуть меньший сверхдоход и всего лишь, а компенсации да субсидии придумывают те самые чиновники с подачи того самого узкого круга для воровства бюджета.
alpha_portal 04.01.2022 в 21:45:43 # 788446
И тырнет сразу рубанули. В абайский пачками людей привозили.
Цитата: walker от 04.01.2022 14:57:30Quote:
Тут ещё есть далбичи, верящие в чиновничью жвачку о нерентабельности производства ГСМ и необходимости компенсации убытков?
Вместо больших сверхдоходов узкий круг лиц будет иметь чуть меньший сверхдоход и всего лишь, а компенсации да субсидии придумывают те самые чиновники с подачи того самого узкого круга для воровства бюджета.
Тут ещё есть далбичи, верящие в чиновничью жвачку о нерентабельности производства ГСМ и необходимости компенсации убытков?
Вместо больших сверхдоходов узкий круг лиц будет иметь чуть меньший сверхдоход и всего лишь, а компенсации да субсидии придумывают те самые чиновники с подачи того самого узкого круга для воровства бюджета.
1972 год
Начало строительства. Строить в Казахстане первый газоперерабатывающий завод на Мангышлаке помогал весь Советский Союз. Более из 100 предприятий страны шло оборудование, десятки проектных институтов готовили техническую документацию, прибывали специалисты из всех регионов огромной страны. Для пуска Казахского газоперерабатывающего завода приехали специалисты по переработке газа и эксплуатации газомотокомпрессоров с Грозненского НПЗ, Миннибаевского ГПЗ, Вознесенского ГПЗ, Невинномысского химкомбината.
1973 год – июнь
Введена в эксплуатацию первая очередь КазГПЗ мощностью 0,5 млрд. м3/год в составе компрессорного цеха №1, первого блока цеха переработки газа, склада сжиженных газов, а также ряд вспомогательных объектов.
1974 год – 21 января
КазГПЗ отгрузил потребителям первую партию своей продукции – 15 железнодорожных цистерн с техническим пропан-бутаном были отправлены на Гурьевский химзавод и Салаватский нефтехимический комбинат (Башкортостан). С этого дня началась систематическая поставка жидких углеводородов для нужд народного хозяйства.
1974 год – сентябрь
Введен в строй второй блок цеха переработки газа. Мощность по приему газа возросла до 1,5 млрд. м3 газа в год, а по переработке – до 1 млрд. м3/год. Начата стройка 2-й очереди завода.
1975 год – 2 июля
Со дня пуска заводом принят 1 миллиард кубометров попутно-нефтяного газа.
1976 год – сентябрь
На 2-й очереди завода осуществлен пусковой минимум в составе цеха подготовки газа для подачи газа на газлифт мощностью 1,7 млрд.м3/год.
1977 год – март
Состоялся пуск дожимной компрессорной станции газлифта мощностью 1,7 млрд.м3/год
1977 год – декабрь
Приняты в эксплуатацию 3-й блок цеха переработки газа и холодильное отделение №2 на импортном (французском) оборудовании.
1979 год – апрель
Введена в эксплуатацию установка сероочистки мощностью 3,2 млрд.м3/год, которая позволила уменьшить сероводородную и углекислотную коррозию трубопроводов и оборудования на заводе.
1979 год – июль
Введена в эксплуатацию этановая установка производительностью 160 тыс тн/год 95%-й этановой фракции для завода пластмасс в г. Актау.
1981 год
Завершено техническое перевооружение компрессорного цеха – 16 газомотокомпрессоров типа 10 ГКН, предназначенные для приема сырьевого газа, были заменены 3-мя высокопроизводительными центробежными компрессорами К-890, которые позволили стабилизировать технологический режим.
Начало строительства. Строить в Казахстане первый газоперерабатывающий завод на Мангышлаке помогал весь Советский Союз. Более из 100 предприятий страны шло оборудование, десятки проектных институтов готовили техническую документацию, прибывали специалисты из всех регионов огромной страны. Для пуска Казахского газоперерабатывающего завода приехали специалисты по переработке газа и эксплуатации газомотокомпрессоров с Грозненского НПЗ, Миннибаевского ГПЗ, Вознесенского ГПЗ, Невинномысского химкомбината.
1973 год – июнь
Введена в эксплуатацию первая очередь КазГПЗ мощностью 0,5 млрд. м3/год в составе компрессорного цеха №1, первого блока цеха переработки газа, склада сжиженных газов, а также ряд вспомогательных объектов.
1974 год – 21 января
КазГПЗ отгрузил потребителям первую партию своей продукции – 15 железнодорожных цистерн с техническим пропан-бутаном были отправлены на Гурьевский химзавод и Салаватский нефтехимический комбинат (Башкортостан). С этого дня началась систематическая поставка жидких углеводородов для нужд народного хозяйства.
1974 год – сентябрь
Введен в строй второй блок цеха переработки газа. Мощность по приему газа возросла до 1,5 млрд. м3 газа в год, а по переработке – до 1 млрд. м3/год. Начата стройка 2-й очереди завода.
1975 год – 2 июля
Со дня пуска заводом принят 1 миллиард кубометров попутно-нефтяного газа.
1976 год – сентябрь
На 2-й очереди завода осуществлен пусковой минимум в составе цеха подготовки газа для подачи газа на газлифт мощностью 1,7 млрд.м3/год.
1977 год – март
Состоялся пуск дожимной компрессорной станции газлифта мощностью 1,7 млрд.м3/год
1977 год – декабрь
Приняты в эксплуатацию 3-й блок цеха переработки газа и холодильное отделение №2 на импортном (французском) оборудовании.
1979 год – апрель
Введена в эксплуатацию установка сероочистки мощностью 3,2 млрд.м3/год, которая позволила уменьшить сероводородную и углекислотную коррозию трубопроводов и оборудования на заводе.
1979 год – июль
Введена в эксплуатацию этановая установка производительностью 160 тыс тн/год 95%-й этановой фракции для завода пластмасс в г. Актау.
1981 год
Завершено техническое перевооружение компрессорного цеха – 16 газомотокомпрессоров типа 10 ГКН, предназначенные для приема сырьевого газа, были заменены 3-мя высокопроизводительными центробежными компрессорами К-890, которые позволили стабилизировать технологический режим.
1982 год
Завершена реконструкция цеха подготовки газа на газлифт. Были приняты в эксплуатацию 5 центробежных компрессоров французского производства общей производительностью 1 млрд м3/год газа с давлением 80 атмосфер.
1996 год
Пущена в эксплуатацию азотно-кислородная станция, значительно повысившая безопасность подготовки оборудования к ремонту.
https://www.kazgpz.kz/history/
Адепт свободного рынка, в каком месте субсидии если оборудование с 1996 года не модернизировали?
В результате чего доигрались до 90 процентов износа...
Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау https://vlast.kz/novosti/48016-sotni-neftanikov-na-tengize-vysli-na-akciu-v-podderzku-protestuusih-v-mangistau.html
Работа предприятия не останавливалась, утверждают в ТШО
СЕГОДНЯ, 15:19
Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау
Часть работников субподрядных организаций «Тенгизшевройл» действительно поддержали граждан, которые вышли на митинги в Мангистауской области. Однако, как заявили Vласти в пресс-службе компании, на деятельности ТШО это не отразилось.
«В ТОО «Тенгизшевройл» осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации», - говорится в сообщении.
Здесь заверили, что производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.
Между тем, по данным атырауского издания «Ак жайык», к акции присоединяются новые рабочие, а на место вылетел первым заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков.
Работа предприятия не останавливалась, утверждают в ТШО
СЕГОДНЯ, 15:19
Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау
Часть работников субподрядных организаций «Тенгизшевройл» действительно поддержали граждан, которые вышли на митинги в Мангистауской области. Однако, как заявили Vласти в пресс-службе компании, на деятельности ТШО это не отразилось.
«В ТОО «Тенгизшевройл» осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации», - говорится в сообщении.
Здесь заверили, что производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.
Между тем, по данным атырауского издания «Ак жайык», к акции присоединяются новые рабочие, а на место вылетел первым заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков.
Адепт свободного рынка, в каком месте субсидии если оборудование с 1996 года не модернизировали?
В результате чего доигрались до 90 процентов износа...
В результате чего доигрались до 90 процентов износа...
средства на модернизацию были, и сейчас имеются. просто банальная жадность...
Цитата: troll от 04.01.2022 16:05:23Не чухались пока "жареный петух не закукарекал" Quote:
средства на модернизацию были, и сейчас имеются. просто банальная жадность...
средства на модернизацию были, и сейчас имеются. просто банальная жадность...
Новый ГПЗ поручил ввести в эксплуатацию к 2023 году Глава государства
17 Июня 2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -
Президент РК поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ, передает МИА «Казинформ». В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Президент дал поручение Правительству и Фонду «Самрук-Казына» задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и, возможно, от приватизации, для модернизации газотранспортной системы. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза. – В Мангистауской области более 90 % автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 %. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-gpz-poruchil-vvesti-v-ekspluataciyu-k-2023-godu-glava-gosudarstva_a3802296
17 Июня 2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -
Президент РК поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ, передает МИА «Казинформ». В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Президент дал поручение Правительству и Фонду «Самрук-Казына» задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и, возможно, от приватизации, для модернизации газотранспортной системы. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза. – В Мангистауской области более 90 % автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 %. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-gpz-poruchil-vvesti-v-ekspluataciyu-k-2023-godu-glava-gosudarstva_a3802296
Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией https://www.bbc.com/russian/news-59862145
3 января 2022, 21:32 GMT
Обновлено 3 часа назад
В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.
...
3 января 2022, 21:32 GMT
Обновлено 3 часа назад
В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.
...
alpha_portal 04.01.2022 в 23:06:02 # 788461