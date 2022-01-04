1972 год

Начало строительства. Строить в Казахстане первый газоперерабатывающий завод на Мангышлаке помогал весь Советский Союз. Более из 100 предприятий страны шло оборудование, десятки проектных институтов готовили техническую документацию, прибывали специалисты из всех регионов огромной страны. Для пуска Казахского газоперерабатывающего завода приехали специалисты по переработке газа и эксплуатации газомотокомпрессоров с Грозненского НПЗ, Миннибаевского ГПЗ, Вознесенского ГПЗ, Невинномысского химкомбината.

1973 год – июнь

Введена в эксплуатацию первая очередь КазГПЗ мощностью 0,5 млрд. м3/год в составе компрессорного цеха №1, первого блока цеха переработки газа, склада сжиженных газов, а также ряд вспомогательных объектов.

1974 год – 21 января

КазГПЗ отгрузил потребителям первую партию своей продукции – 15 железнодорожных цистерн с техническим пропан-бутаном были отправлены на Гурьевский химзавод и Салаватский нефтехимический комбинат (Башкортостан). С этого дня началась систематическая поставка жидких углеводородов для нужд народного хозяйства.

1974 год – сентябрь

Введен в строй второй блок цеха переработки газа. Мощность по приему газа возросла до 1,5 млрд. м3 газа в год, а по переработке – до 1 млрд. м3/год. Начата стройка 2-й очереди завода.

1975 год – 2 июля

Со дня пуска заводом принят 1 миллиард кубометров попутно-нефтяного газа.

1976 год – сентябрь

На 2-й очереди завода осуществлен пусковой минимум в составе цеха подготовки газа для подачи газа на газлифт мощностью 1,7 млрд.м3/год.

1977 год – март

Состоялся пуск дожимной компрессорной станции газлифта мощностью 1,7 млрд.м3/год

1977 год – декабрь

Приняты в эксплуатацию 3-й блок цеха переработки газа и холодильное отделение №2 на импортном (французском) оборудовании.

1979 год – апрель

Введена в эксплуатацию установка сероочистки мощностью 3,2 млрд.м3/год, которая позволила уменьшить сероводородную и углекислотную коррозию трубопроводов и оборудования на заводе.

1979 год – июль

Введена в эксплуатацию этановая установка производительностью 160 тыс тн/год 95%-й этановой фракции для завода пластмасс в г. Актау.

1981 год

Завершено техническое перевооружение компрессорного цеха – 16 газомотокомпрессоров типа 10 ГКН, предназначенные для приема сырьевого газа, были заменены 3-мя высокопроизводительными центробежными компрессорами К-890, которые позволили стабилизировать технологический режим.