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В Казахстане
«Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения РК»
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danilov 15 Января 2022 в 23:03:35
Цифры по погибшим и пострадавшим, которые впервые официально озвучены властями с момента начала протестных акций, являются предварительными.



В результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, сообщила генпрокуратура.
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