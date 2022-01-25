Перебои с электроэнергией на юге Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Января 2022 в 12:18:29
В Алматы свет включился в нескольких районах, в части его нет примерно с 12 часов.
Как сообщают источники, произошла авария на линии KEGOK.
В акимате Алматы сообщиили, что отключение произошло по линии Kegoс. Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начали.
***
Минэнерго Узбекистана подтвердило, что в 11 часов по местному времени (12 часов по Алматы) в энергосистеме страны произошла крупная авария. Специалисты работают над ее устранением в настоящее время.
***
25 января 2022 года в 11:59 ч. В ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».
В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.01.2022 в 13:37:35 # 789585
Цитата: alpha_portal от 25.01.2022 07:37:35пережили же в 90-х. Приспособились. Движки, фуджики, аккумуляторы и т.д.
Чтобы погрузить мир в хаос, достаточно отключить на неделю свет. Выехал на свою голову заправить машину в паре кварталов. 2 часа в пробках простоял. Кабздец полный.
Чтобы погрузить мир в хаос, достаточно отключить на неделю свет. Выехал на свою голову заправить машину в паре кварталов. 2 часа в пробках простоял. Кабздец полный.