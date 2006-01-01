УТИЛЬСБОР – НАДСТРОЙКА НА ФУНДАМЕНТЕ, РАЗЪЕДЕННОМ КОРРУПЦИЕЙ

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danilov 31 Января 2022 в 20:49:04
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Мы благодарны Вам за то, что Вы обратили внимание на наше движение, на проблему утильсбора, а также за другие Ваши инициативы, направленные на перестройку сложившейся системы госуправления!
Однако мы уже не первый год наблюдаем, как многие Ваши распоряжения формально выполняются уполномоченными госорганами.
Также у нас есть стойкое убеждение, что министерства, которым поручено разобраться с проблемой, доводят до Вас неполную и искаженную информацию.
Мы хотели бы особо отметить, что общественное движение #НЕТУТИЛЬСБОРУ - это не кучка маргиналов, в нашу группу входят крупные налогоплательщики, руководители отраслевых ассоциаций, известные юристы, эксперты-экологи, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, а также люди, неравнодушные к происходящей несправедливости в стране.
https://t.me/VBoreiko/1312
Движение #НЕТУТИЛЬСБОРУ декларирует те же принципы, что и Вы, господин Президент: узкие олигархические группы не имеют права строить свой бизнес в ущерб стране и обществу, а госорганы не должны заниматься их покровительством!
Проблема заключается не только в форме собственности «Оператора РОП».
По нашему глубокому убеждению, вся система утильсбора было создана, в первую очередь, для обогащения узкого круга лиц, имеющих доступ к руководству Правительства РК.
На наш взгляд, предпринимаемые сегодня меры по снижению ставок, являются ничем иным, как попыткой формально исполнить Ваше поручение разобраться с утильсбором, скрыв при этом коррупционную сущность самой схемы.
Мы уже обратились в Агентство по противодействию коррупции и ряд других органов и в дополнение к этому готовы предоставить несколько десятков кейсов, описывающих коррупционные риски в деятельности МЭГПР и МИИР и других причастных организациях.
Мы располагаем сведениями о закупках из одного источника у фирм-однодневок на сотни миллионов тенге; о конкурсах, «заточенных» под одно физическое лицо; об афиллированных компаниях; а также о заведомо недостоверных сведениях, использованных в обоснованиях утильсбора и многом другом.
Для того, чтобы в интересах следствия не углубляться в детали, приведем только один факт. По информации, предоставленной МЭГПР, за 6 лет собрано 691,9 млрд тенге с целью развития автопрома и финансирования экологических проектов.
Однако результат от применения этих огромных денежных средств, мягко говоря, скромный. Декларируемая локализация автопрома в 30%, на поверку, является лишь профанацией, так как за 18 лет в Казахстане не освоен выпуск ни одной детали, не говоря уже о собственных брендах!
За такой же по длительности период в Республике Корея был освоен выпуск нескольких собственных брендов и налажено локальное производство 95% деталей!
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Система утильсбора - это яркая иллюстрация всей прогнившей системы госуправления, направленной не на развитие страны и улучшение благосостояния народа, а на удовлетворение неумеренных материальных потребностей нескольких человек!
В случае с утильсбором ситуация усугубляется еще тем, что Правительство принуждает рядовых граждан из своего кармана поддерживать частный бизнес нескольких богатейших людей страны!
На таком фундаменте невозможно построить новый Казахстан! Сегодня это понимают миллионы наших сограждан и с большой надеждой ждут от Вас мер по искоренению кланово-коррупционной системы!
Мы предлагаем в корне изменить подход Правительства к решению проблемы утильсбора!
На наш взгляд, необходимо ввести мораторий на взимание утильсбора на автотранспорт, сельхозтехнику и кабельно-проводниковую продукцию сроком на один год.
За это время следует провести тотальный аудит всей системы утильсбора: обоснований и решений Правительства, финансовой деятельности компаний, задействованных в данной системе, контроль и исполнение встречных обязательств и т. д.
И только после всех проверок - принимать решение по дальнейшим мерам поддержки отечественного производства и защиты окружающей среды.
Сегодня за решением
этой проблемы, без преувеличения, следит вся страна, по крайней мере, политически активная ее часть. Любые другие попытки возвести новую надстройку на старом, разъеденном коррупцией фундаменте вызовет возмущение миллионов казахстанцев!
Настоятельно просим Вас взять этот вопрос под личный контроль и не допустить непредсказуемые последствия порочной политики МИИР и МЭГПР!
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