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В Казахстане
Президент Alina Group обратился к казахстанским СМИ
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danilov 08 Февраля 2022 в 18:36:12
Всем заинтересованным
средствам массовой информации
Республики Казахстан
от Президента Alina Group
Е. К. Балфанбаева

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я, Ерлик Балфанбаев, основатель многоотраслевого холдинга Alina Group, обращаюсь ко всем казахстанским СМИ, чтобы ни у кого не оставалось домыслов или искажений относительно меня, моего бизнеса и моей гражданской позиции.

На протяжении 32 лет я занимаюсь работой, поэтому интервью, которые я давал, можно пересчитать по пальцам одной руки. Моя закрытая позиция в отношениях со средствами массовой информации связана лишь с тем, что я человек дела и результата, и в меньшей степени слова. Однако широкий общественный резонанс вокруг моей просьбы согласовывать упоминания моего имени и моей Компании, подталкивает меня осветить ряд вопросов, которые, к моему удивлению, не были заданы ни одним изданием, подхватившим обсуждение моих финансов.

Когда я начинал бизнес, мне было 25. Мной руководило искреннее желание создавать материальные ценности для Страны, которая дала мне воспитание, образование и возможности. В начале пути я не осознавал, какой именно бизнес станет моим призванием. В 1996 году появился AlinEX, который создавался не в первую очередь для получения прибыли, а для того, чтобы сделать «евроремонт», доступным каждому казахстанцу. Успех бренда не в многочисленных премиях за качество, а в том, что ремонт в 8 из 10 квартир казахстанцев сделан с продукцией, которую делаем мы.

Опираясь на идею полезности выпускаемой продукции, мы стали создавать новые и новые бренды, которые до сих пор задают планку качества остальным игрокам.

В течение всех 32 лет существования Alina Group мы исправно платим все полагающиеся налоги, а также прозрачные для государства заработные платы сотрудникам. Для Компании – это еще один способ на 100% помогать Стране своей деятельностью. Все, что зарабатывал холдинг инвестировалось и инвестируется исключительно в развитие проектов внутри и для Страны. Наши идеи направлены на простых людей в реальном секторе экономики, наши производства стали градообразующими в нескольких регионах, а продукты - любимыми. Эти продукты делаю не я, а обычные казахстанцы для себя и своих близких.

Моя просьба о согласовании публикаций моего имени и Компании в рейтингах связана лишь с желанием недопущения искажения фактов. Как например, в публикации за 2015 год было упомянуто, что нами были получены средства от государства. По факту, все деньги, которые получала Компания, были представлены под проценты от банков второго уровня в качестве кредитов, и ни о какой безвозмездной поддержке речь никогда не шла.

Мне странно читать о себе «олигарх», когда олигархия – это вид автократии, при котором государственная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц, к которой я никогда не принадлежал и не принадлежу.

Моя Компания никогда не имела отношения к государственной власти. Я не публичный человек, просто потому, что публичность не мое призвание. И я никогда не пойду ни в политику ни во власть, потому хочу заниматься бизнесом и вносить вклад в экономику Казахстана. Я частный предприниматель, который создает блага для народа в виде продукции и услуг, известных и за пределами Страны.

По моему мнению, те или иные рейтинги смешивают предпринимателей с разной философией, иногда прямо противоположной, и порождают обсуждаемые заголовки «бизнесмены, обогатившиеся нечестными способами должны поделиться». Каждый тенге, который я заработал, я заработал честным путем. Источник моего капитала отнюдь не в удаче, участии в государственных закупках или «распиле» бюджетных средств, а в честном и тяжелом труде, которым я занимаюсь ежедневно, как любой рабочий на моих карьерах и заводах.

Никогда мой бизнес не был под патронажем власти и «серых кардиналов», как многие пытаются домыслить. Да, в нашей Стране реально создать крупный бизнес, если работать открыто, прозрачно и быть принципиально честным перед каждым сотрудником, покупателем и властью не раз в год, а постоянно. И мой жизненный пример это подтверждает.

Также хочу ответить на вопрос, который почему-то никто из представителей СМИ так и не задал. Почему Alina Group не внесла средства в Фонд «Қазақстан халқына»? Пока некоторые СМИ гадают нДАИШизм это или жадность, я отвечу как есть. Причин несколько:

Сложное текущее состояние Компании. К такому положению дел привели пандемийные ограничения, сбои в мировых цепочках поставок, значительное удорожание цен на железнодорожные перевозки и на закупаемые сырьевые компоненты. В данный момент мы ищем решения для того, чтобы нам не пришлось сокращать тысячи сотрудников, как в момент кризиса 2008 г. Оптимизм внушает опыт преодоления прошлых кризисов за последние 30 лет, после которых Компания восстанавливалась и двигалась дальше.

Опыт существования подобных инициатив, я уверен, у многих вызывает опасения, что выделяемые средства не дойдут до тех людей, которым они нужны. К сожалению, из тех же СМИ мы узнаем истории «распилов» и воровства, вымощенных благими намерениями. Я думаю, что к моменту когда у Фонда «Қазақстан халқына» появится больше конкретики в структуре, персоналиях и прозрачности контроля использования средств, мы сможем восстановиться и рассмотреть финансовое участие. Фонд призывает к добровольному участию в нем. Это дает нам возможность самостоятельного выбора: массовое сокращение сотрудников в период тяжелого финансового положения или репутационный скандал. Мы выбрали второе, потому что всегда были на стороне своих сотрудников. Кроме того, надеюсь, что в ближайшее время Фонд, представляя позицию государства по отношению к бизнесу, примет опыт других развитых стран. В нашей реальности также могут быть уместны снижение ставок налогообложения для компаний, ведущих активную благотворительную деятельность и преференции в кредитовании проектов по развитию.

Мы не отказывались выделять финансы, мы предложили НПП «Атамекен» и Акимату г. Алматы помощь строительными материалами, как это и делаем на постоянной основе. Добрые дела не принято афишировать, и я всегда был против публичной благотворительности. Однако для удобства СМИ вчера мы собрали информацию в одну страницу с неполной историей социальных проектов Компании с 2010 года по сей день: https://alina.kz/site/page?page_id=23. В данный момент мы ожидаем получения списка объектов, нуждающихся в строительно-отделочных материалах от Департамента по благоустройству города Алматы.

В заключении хочу обратиться к представителям СМИ, как к четвертой власти любого светского государства. По моему мнению, влияние на общественное сознание может быть эффективней, если усилия и таланты СМИ и Бизнеса направить на поиск ответов, которые действительно волнуют гражданское общество:

Скорейшее завершение расследования «Январской Трагедии» с обеспечением полной информационной прозрачности, объективности и законности.

Скорейшее начало активной работы по возвращению украденных за прошедшие 30 лет у народа сотен миллиардов долларов, с разработкой механизма защиты от повторного разграбления.

Скорейшее начало работы по обеспечению реформ Страны в политической, экономической, судебной, правоохранительной и социальной сферах, здравоохранении и образовании.

Объединение усилий СМИ и Бизнеса поможет Государству реализовать реформы и навести порядок в Стране в кратчайшие сроки.

С уважением,
Ерлик Балфанбаев

https://alina.kz/site/NewsPage?id=126
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 08.02.2022 в 21:48:20   # 790380
Пиар агент- есть должность такая. Ну или психоаналитик на худой конец
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