Президент Alina Group обратился к казахстанским СМИ

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danilov 08 Февраля 2022 в 18:36:12
средствам массовой информации
Республики Казахстан
от Президента Alina Group
Е. К. Балфанбаева
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Я, Ерлик Балфанбаев, основатель многоотраслевого холдинга Alina Group, обращаюсь ко всем казахстанским СМИ, чтобы ни у кого не оставалось домыслов или искажений относительно меня, моего бизнеса и моей гражданской позиции.
На протяжении 32 лет я занимаюсь работой, поэтому интервью, которые я давал, можно пересчитать по пальцам одной руки. Моя закрытая позиция в отношениях со средствами массовой информации связана лишь с тем, что я человек дела и результата, и в меньшей степени слова. Однако широкий общественный резонанс вокруг моей просьбы согласовывать упоминания моего имени и моей Компании, подталкивает меня осветить ряд вопросов, которые, к моему удивлению, не были заданы ни одним изданием, подхватившим обсуждение моих финансов.
Когда я начинал бизнес, мне было 25. Мной руководило искреннее желание создавать материальные ценности для Страны, которая дала мне воспитание, образование и возможности. В начале пути я не осознавал, какой именно бизнес станет моим призванием. В 1996 году появился AlinEX, который создавался не в первую очередь для получения прибыли, а для того, чтобы сделать «евроремонт», доступным каждому казахстанцу. Успех бренда не в многочисленных премиях за качество, а в том, что ремонт в 8 из 10 квартир казахстанцев сделан с продукцией, которую делаем мы.
Опираясь на идею полезности выпускаемой продукции, мы стали создавать новые и новые бренды, которые до сих пор задают планку качества остальным игрокам.
В течение всех 32 лет существования Alina Group мы исправно платим все полагающиеся налоги, а также прозрачные для государства заработные платы сотрудникам. Для Компании – это еще один способ на 100% помогать Стране своей деятельностью. Все, что зарабатывал холдинг инвестировалось и инвестируется исключительно в развитие проектов внутри и для Страны. Наши идеи направлены на простых людей в реальном секторе экономики, наши производства стали градообразующими в нескольких регионах, а продукты - любимыми. Эти продукты делаю не я, а обычные казахстанцы для себя и своих близких.
Моя просьба о согласовании публикаций моего имени и Компании в рейтингах связана лишь с желанием недопущения искажения фактов. Как например, в публикации за 2015 год было упомянуто, что нами были получены средства от государства. По факту, все деньги, которые получала Компания, были представлены под проценты от банков второго уровня в качестве кредитов, и ни о какой безвозмездной поддержке речь никогда не шла.
Мне странно читать о себе «олигарх», когда олигархия – это вид автократии, при котором государственная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц, к которой я никогда не принадлежал и не принадлежу.
Моя Компания никогда не имела отношения к государственной власти. Я не публичный человек, просто потому, что публичность не мое призвание. И я никогда не пойду ни в политику ни во власть, потому хочу заниматься бизнесом и вносить вклад в экономику Казахстана. Я частный предприниматель, который создает блага для народа в виде продукции и услуг, известных и за пределами Страны.
По моему мнению, те или иные рейтинги смешивают предпринимателей с разной философией, иногда прямо противоположной, и порождают обсуждаемые заголовки «бизнесмены, обогатившиеся нечестными способами должны поделиться». Каждый тенге, который я заработал, я заработал честным путем. Источник моего капитала отнюдь не в удаче, участии в государственных закупках или «распиле» бюджетных средств, а в честном и тяжелом труде, которым я занимаюсь ежедневно, как любой рабочий на моих карьерах и заводах.
Никогда мой бизнес не был под патронажем власти и «серых кардиналов», как многие пытаются домыслить. Да, в нашей Стране реально создать крупный бизнес, если работать открыто, прозрачно и быть принципиально честным перед каждым сотрудником, покупателем и властью не раз в год, а постоянно. И мой жизненный пример это подтверждает.
Также хочу ответить на вопрос, который почему-то никто из представителей СМИ так и не задал. Почему Alina Group не внесла средства в Фонд «Қазақстан халқына»? Пока некоторые СМИ гадают нДАИШизм это или жадность, я отвечу как есть. Причин несколько:
Сложное текущее состояние Компании. К такому положению дел привели пандемийные ограничения, сбои в мировых цепочках поставок, значительное удорожание цен на железнодорожные перевозки и на закупаемые сырьевые компоненты. В данный момент мы ищем решения для того, чтобы нам не пришлось сокращать тысячи сотрудников, как в момент кризиса 2008 г. Оптимизм внушает опыт преодоления прошлых кризисов за последние 30 лет, после которых Компания восстанавливалась и двигалась дальше.
Опыт существования подобных инициатив, я уверен, у многих вызывает опасения, что выделяемые средства не дойдут до тех людей, которым они нужны. К сожалению, из тех же СМИ мы узнаем истории «распилов» и воровства, вымощенных благими намерениями. Я думаю, что к моменту когда у Фонда «Қазақстан халқына» появится больше конкретики в структуре, персоналиях и прозрачности контроля использования средств, мы сможем восстановиться и рассмотреть финансовое участие. Фонд призывает к добровольному участию в нем. Это дает нам возможность самостоятельного выбора: массовое сокращение сотрудников в период тяжелого финансового положения или репутационный скандал. Мы выбрали второе, потому что всегда были на стороне своих сотрудников. Кроме того, надеюсь, что в ближайшее время Фонд, представляя позицию государства по отношению к бизнесу, примет опыт других развитых стран. В нашей реальности также могут быть уместны снижение ставок налогообложения для компаний, ведущих активную благотворительную деятельность и преференции в кредитовании проектов по развитию.
Мы не отказывались выделять финансы, мы предложили НПП «Атамекен» и Акимату г. Алматы помощь строительными материалами, как это и делаем на постоянной основе. Добрые дела не принято афишировать, и я всегда был против публичной благотворительности. Однако для удобства СМИ вчера мы собрали информацию в одну страницу с неполной историей социальных проектов Компании с 2010 года по сей день: https://alina.kz/site/page?page_id=23. В данный момент мы ожидаем получения списка объектов, нуждающихся в строительно-отделочных материалах от Департамента по благоустройству города Алматы.
В заключении хочу обратиться к представителям СМИ, как к четвертой власти любого светского государства. По моему мнению, влияние на общественное сознание может быть эффективней, если усилия и таланты СМИ и Бизнеса направить на поиск ответов, которые действительно волнуют гражданское общество:
Скорейшее завершение расследования «Январской Трагедии» с обеспечением полной информационной прозрачности, объективности и законности.
Скорейшее начало активной работы по возвращению украденных за прошедшие 30 лет у народа сотен миллиардов долларов, с разработкой механизма защиты от повторного разграбления.
Скорейшее начало работы по обеспечению реформ Страны в политической, экономической, судебной, правоохранительной и социальной сферах, здравоохранении и образовании.
Объединение усилий СМИ и Бизнеса поможет Государству реализовать реформы и навести порядок в Стране в кратчайшие сроки.
С уважением,
Ерлик Балфанбаев
https://alina.kz/site/NewsPage?id=126
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 08.02.2022 в 21:48:20 # 790380