Более ста контролеров ТОО «QazServiсeGroup» в Актобе сообщили, что с 10 февраля они прекращают работу
danilov 11 Февраля 2022 в 12:02:44
Рабочие заявили, что вернутся к своим обязанностям только тогда, когда заработная плата будет повышена на 100%. Контролёры говорят, что сейчас они зарабатывают в месяц 60 200 тенге, а расходы на проезд составляют 7 тысяч тенге. По их словам, они обходят 1300-1500 абонентов, «принося компании не менее трех-пяти миллионов тенге дохода».
«11 лет назад, когда мы входили в это учреждение контролёром, нам выплатили зарплату в 50 тысяч тенге. До сих пор эти деньги поднялись на 60 200 тенге.
city04.kz