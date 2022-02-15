Казахстанцы активнее покидают страну

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DITRX 15 Февраля 2022 в 09:47:37
По данным бюро национальной статистики, за тот же период в страну иммигрировали 10 982 человека. Это на 4,1% меньше, чем в 2020 году.
По странам
Больше всего человек уехало в Россию – 26 679 человек, в Германию – 3132, Польшу – 459, США – 338, Беларусь – 287, Узбекистан – 187, Израиль – 165, Кыргызстан – 121, Украину – 102, Канаду – 101, Турцию – 97.
Тем временем в Казахстан из Узбекистана переехали 4159 человек, из России – 3445, Кыргызстана – 559, Азербайджана – 374, Туркменистана – 345, Таджикистана – 268, Китая – 249, Турции – 215, Афганистана – 187, Германии – 183, Монголии – 110, Грузии – 95, Ирана – 80, Беларуси – 70, Южной Кореи – 62, США – 61.
По уровню образования
Среди уехавших 8584 человека имеют высшее образование, это 36% от числа эмигрантов старше 15 лет. Среднее профессиональное – 7715 (32,4%), общее среднее – 5079 (21,3%), основное среднее – 2468 (10,3%).
А среди приехавших высшее образование имеют 2227 человек, или 21,2% от числа иммигрантов старше 15 лет, среднее профессиональное – 3880 (37%), общее среднее – 2639 (25,2%), основное среднее – 1739 (16,6%).
По специальностям
В 2021 году страну покинули 5259 казахстанцев с технической специальностью, 2568 – с экономической, 1628 – с педагогической, 901 – с медицинской, 616 – с юридической, 437 – с архитектурно-строительной, 218 – с сельскохозяйственной и 4672 – с другими специальностями.
В то же время в Казахстан с технической специальностью въехали 1171 человек, с экономической – 551, с педагогической – 427, с медицинской – 324, с юридической – 171, с архитектурно-строительной – 143, с сельскохозяйственной – 139 и с другими специальностями – 3180.
По регионам
Больше всего казахстанцев мигрировали за рубеж из Карагандинской области – 4603, из ВКО – 4081, из Костанайской области – 3367, из Павлодарской – 3352, из Алматы – 3234, из СКО – 2381, из Актюбинской области – 1974, из Акмолинской – 1967.
При этом новоиспеченные жители Казахстана больше всего въезжали в Мангистаускую область – 2730, в Алматы – 1848, в Шымкент – 926, в Нур-Султан – 769, в Костанайскую область – 732, в Туркестанскую – 537, в СКО – 518, в Актюбинскую – 498.
По национальностям
В прошлом году из Казахстана эмигрировали 21 776 русских, 3041 немец, 2346 украинцев, 1613 казахов, 975 татар, 443 поляка, 438 белорусов, 185 корейцев, 134 узбека, 126 азербайджанцев, 103 молдаванина, 93 чеченца, 70 башкир, 66 греков, 65 армян, 56 ингушей, 54 дунганина и 51 болгар.
Тем временем страна пополнилась 4383 казахами, 2530 русскими, 661 узбеком, 558 каракалпаками, 489 азербайджанцами, 284 украинцами, 278 кыргызами, 271 таджиком, 202 корейцами, 198 турками, 191 татаром, 176 немцами, 125 афганцами, 77 армянами, 57 чеченцами, 57 уйгурами, 47 белорусами.
Напомним, по итогам января-сентября 2021 года Казахстан покинули 25 332 человека, а въехали в страну 7246.
https://lsm.kz/migraciya-za-2021-god
Комментарии, по рейтингу, по дате
и останутся олигархи с охлократами, первые будут богатеть вторые беднеть и крушить особняки первых
Цитата: MuratKZ от 15.02.2022 08:55:49
У Токаева сейчас есть все шансы остановить эту волну эмиграции.
У Токаева сейчас есть все шансы остановить эту волну эмиграции.
Уже нет. И ни Токаев, ни кто-либо другой не исправят эту ситуацию.