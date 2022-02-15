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В Казахстане
«Прикручивают колеса»: Мининдустрии начало проверку казахстанского автопрома
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danilov 15 Февраля 2022 в 16:36:48
Министерство индустрии и инфраструктурного развития начало проверку казахстанского автопрома после поручений главы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства Каирбека Ускенбаева, была создана рабочая комиссия, в состав которой включили представителей госорганов, Мажилиса и Сената Парламента, общественных объединений, СМИ, а также блогеров.

Три завода в Алматы, Костанае и Уральске мы уже посетили. Выездные проверки завершим до конца февраля.

Сейчас проводится анализ всех соглашений о промсборке с дальнейшим пересмотром документов по переходу моделей на мелкоузловую сборку и производство компонентов.

Также в целях увеличения локализации отечественных предприятий мы сформировали пошаговый план действий по производству автокомпонентов. Прорабатываем вопрос привлечения сертифицированных поставщиков для создания в последующем совместного производства и привлечения инвестиций.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства президент поручил проверить достоверность слухов о сборке казахстанских автомобилей.

https://www.zakon.kz/6006989-prikruchivaiut-kolesa-minindustrii-nachalo-proverku-kazakhstanskogo-avtoproma.html
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