Теперь выяснилось, что снега нет

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danilov 18 Февраля 2022 в 11:52:42
По словам инвестора Меирбека ЖУНУСОВА, на сооружение туристического объекта уже направлено более 4 млрд тенге частных средств, кредитных источников банков второго уровня и других ресурсов. Сейчас здесь завершено 90 процентов основных строительных работ. От международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай до горнолыжной базы проложено около восьми километров автодороги, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, гаража на пять машин, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания, проложены внутриквартальный газопровод и освещение.
- В прошлом году в рамках госпрограммы “Дорожная карта бизнеса-2025” были получены кредитные средства на сумму 488 млн тенге, построены и введены в эксплуатацию водопровод, канализационные системы, водозаборы, фильтровально-очистные площадки. В последние два года произошло небольшое отставание в строительных работах из-за выпадения меньшего, чем в прежние годы, количества снега в предгорьях. Посоветовавшись со специалистами, мы решили, что необходима установка по созданию искусственного снега. Кроме того, необходимо приобрести снежные пушки и ратраки. Для полного завершения строительства дополнительно требуется еще миллиард тенге. Эту сумму предполагается восполнить за счет кредитных ресурсов частных инвесторов и банков второго уровня. Для производства искусственного снега мы планируем наряду с местными источниками перерабатывать и утилизировать отработанные сточные воды, - говорит директор ТОО “Таразстрой-2004” Куат БАККАРАЕВ.
Хорошо, конечно, что вообще вспомнили о том, что нужно проект завершить. Ведь бывший аким области Аскар МЫРЗАХМЕТОВ еще в 2019 году заверял, что “Каралма” к Дню Независимости примет своих первых гостей. С тех пор прошло уже три года.
Айжан АУЕЛБЕКОВА, Тараз
https://time.kz/articles/zloba/2022/02/16/teper-vyyasnilos-chto-snega-net?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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