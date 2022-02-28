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В Казахстане
Диспетчера актау
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danilov 28 Февраля 2022 в 21:04:01
По данным "Казаэронавигации"
, общее количество транзитных самолетов увеличилось в 3,5 раза, но диспетчерский центр в Актобе показал себя хорошо
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Dragon
28.02.2022 в 21:42:43
# 792327
Европейские авиакомпании тоже хуй положили на путлера и полетели в "обход"?!
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