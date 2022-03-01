229 случаев COVID-19 и КВИ-пневмонии выявили в Казахстане 27-28 февраля

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danilov 01 Марта 2022 в 09:55:43
«С 13 марта 2020 года по 28 февраля 2022 года КВИ+: заболеваемость – 1 302 550 (228 за минувшие сутки), смертность – 13 606 (10 за 27 февраля); с 10 марта 2020 года по 27 февраля года КВИ-: заболеваемость – 88 120 (один за 27 февраля), смертность – 5341 (ни одного за 27 февраля», - говорится в распространенном во вторник сообщении.
По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1076 КВИ-), из них в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне – 18 500 пациентов.
«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 193 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 45 пациентов», - сказано в сообщении.
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