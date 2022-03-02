Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы и разбить сквер

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, планируется ли переименование Нур-Султана в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Такого вопроса на повестке дня нет", - сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса. Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города. "Нет, не будут поднимать", - отметил спикер палаты.

У депутатов парламента нет планов инициировать отмену закона «О лидере нации», который дает неприкосновенность Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, заявил в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.



«В планах мажилиса нет (отменять закон – V), и почему мы должны отменять? Закон был принят. Это историческая личность, историческую роль Елбасы никто, я думаю, не оспаривает, и глава государства неоднократно высказывался на этот счет», - заявил Кошанов.