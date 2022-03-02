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В Казахстане
Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы и разбить сквер
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danilov 02 Марта 2022 в 14:34:16
По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которуюбыла сожжена, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан, об этом на свой странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 02.03.2022 в 14:51:27   # 792607
Quote:
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, планируется ли переименование Нур-Султана в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Такого вопроса на повестке дня нет", - сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города.

"Нет, не будут поднимать", - отметил спикер палаты.

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  Dimmon 02.03.2022 в 17:22:08   # 792612
Quote:
У депутатов парламента нет планов инициировать отмену закона «О лидере нации», который дает неприкосновенность Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, заявил в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

«В планах мажилиса нет (отменять закон – V), и почему мы должны отменять? Закон был принят. Это историческая личность, историческую роль Елбасы никто, я думаю, не оспаривает, и глава государства неоднократно высказывался на этот счет», - заявил Кошанов.
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  plex 02.03.2022 в 20:24:21   # 792615
А зачем ещё и сквер разбивать? Что он вам сделал?
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  vvka 02.03.2022 в 20:49:39   # 792616
Деназарбаевизация всей страны!
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  bolatbol 02.03.2022 в 20:52:18   # 792617
Казахская диаспора в Украине обратилась за помощью в посольство
https://news.mail.ru/politics/50275937/?frommail=1

На данный момент, по словам Калетаева, открытым остается вопрос эвакуации казахской диаспоры.

«Везде бомбежки. Диаспора звонит, спрашивает, что делать. Сограждане же, как их оставишь. Сейчас руководитель диаспоры Данияр едет ко мне, у них только закончился комендантский час. Мы с ним сядем, поймем — по количеству и по остальным вопросам», — поделился посол.

Отметим, что, по неофициальной информации из открытых источников, которые ссылаются на данные государственной службы статистики Украины, численность казахской диаспоры в Украине составляет от 40 до 60 тысяч человек."

А я думал - откуда столько нациков в Казахстане? Оказывается, на Украине окапались и вели подрывную работу на аудиторию РК. Теперь хотят свалить на историческую Родину от карающей руки Путина. Думаю, КНБ отфильтрует вместе с ФСБ всю эту гниль.
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