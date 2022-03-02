Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы и разбить сквер

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов ответил, планируется ли переименование Нур-Султана в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Такого вопроса на повестке дня нет", - сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса.
Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города.
"Нет, не будут поднимать", - отметил спикер палаты.
"Такого вопроса на повестке дня нет", - сказал Кошанов в кулуарах Мажилиса.
Журналисты также поинтересовались, не планируют ли депутаты самостоятельно поднять вопрос переименования города.
"Нет, не будут поднимать", - отметил спикер палаты.