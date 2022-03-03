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В Казахстане
Все без исключения регионы Казахстана перешли в «зеленую» зону
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danilov 03 Марта 2022 в 10:02:52
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гримм
03.03.2022 в 13:12:42
# 792706
Как то это всё странно!!!
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Reanimator
03.03.2022 в 13:15:40
# 792708
Будьте все здоровы!!! Берегите себя и близких!
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