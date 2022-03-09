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В Казахстане
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
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danilov 09 Марта 2022 в 09:14:07
Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха предоставили в РГП «Казгидромет».

За период с 1 по 7 марта:

в Нур-Султане было зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова;

в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;

в Атырау было зафиксировано 42 случая превышения ПДК, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;

в Караганде было зафиксировано 809 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск);

в Жезказгане было зафиксировано 178 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Жамиля, 4 В;

в Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских коммунаров;

В Павлодаре было зафиксировано три случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Казахстанской правды;

В Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе мкр. Нурсат;

в Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Рыскулова;

в Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Берденова.

В Балхаше, Петропавловске и Темиртау случаев превышения ПДК зафиксировано не было. Кроме этого, не было зафиксировано ни одного случая экстремально высокого загрязнения ни на одном пункте в Казахстане.

https://www.zakon.kz/6008764-meteorologi-nazvali-samye-zagriaznennye-raiony-gorodov-kazakhstana.html
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