Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана

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danilov 09 Марта 2022 в 09:14:07
За период с 1 по 7 марта:
в Нур-Султане было зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова;
в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
в Атырау было зафиксировано 42 случая превышения ПДК, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;
в Караганде было зафиксировано 809 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск);
в Жезказгане было зафиксировано 178 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Жамиля, 4 В;
в Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских коммунаров;
В Павлодаре было зафиксировано три случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Казахстанской правды;
В Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе мкр. Нурсат;
в Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Рыскулова;
в Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Берденова.
В Балхаше, Петропавловске и Темиртау случаев превышения ПДК зафиксировано не было. Кроме этого, не было зафиксировано ни одного случая экстремально высокого загрязнения ни на одном пункте в Казахстане.
https://www.zakon.kz/6008764-meteorologi-nazvali-samye-zagriaznennye-raiony-gorodov-kazakhstana.html
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