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В Казахстане
Новые области + 3 Акима
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danilov 16 Марта 2022 в 14:28:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 16.03.2022 в 14:52:04   # 794860
Можно было б ещё и Торгайскую область восстановить
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  Panasonic 16.03.2022 в 15:31:51   # 794865
Еще больше возможностей для распила бюджета?
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  Dimmon 16.03.2022 в 15:38:54   # 794868
Quote:
Еще больше возможностей для распила бюджета?


а вы что ожидали? революционеров в наших рядах вроде нет
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  Dimmon 16.03.2022 в 15:40:49   # 794869
хотели как лучше получилось как всегда
я даже начал старику I сопереживать
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  GoodZone 16.03.2022 в 15:50:16   # 794870
На хрена? ну в смысле, что это нам даст? что это даст им - понятно...
А давайте тогда создадим сайрамскую область или область Турара Рыскулова, можно областью каждый аул обозвать, со своими акиматами-маслихатами...
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  KS 16.03.2022 в 17:30:43   # 794874
Меньше область более эффективен управленец.
Думаю правильно.
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  Manitu 16.03.2022 в 18:57:40   # 794877
Цитата: Мура45 от 16.03.2022 08:52:04
Можно было б ещё и Торгайскую область восстановить
там уже нечего восстанавливать. Был недавно. Несколько полуразрушенных аулов и не менее разрушенный Аркалык.
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