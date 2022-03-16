Новые области + 3 Акима

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danilov 16 Марта 2022 в 14:28:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
Еще больше возможностей для распила бюджета?
а вы что ожидали? революционеров в наших рядах вроде нет
я даже начал старику I сопереживать
А давайте тогда создадим сайрамскую область или область Турара Рыскулова, можно областью каждый аул обозвать, со своими акиматами-маслихатами...
Думаю правильно.
Цитата: Мура45 от 16.03.2022 08:52:04там уже нечего восстанавливать. Был недавно. Несколько полуразрушенных аулов и не менее разрушенный Аркалык.
Можно было б ещё и Торгайскую область восстановить
Можно было б ещё и Торгайскую область восстановить