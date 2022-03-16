Лишь 12% опрошенных поверили в версию об атаке иностранных террористов на Казахстан

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danilov 16 Марта 2022 в 19:31:17
«Почти половина казахстанцев считает январские события мирными протестами. 48% граждан убеждены, что мирными митингами в январе воспользовались провокаторы и мародеры. При этом 20% думают, что это была внутриполитическая попытка государственного переворота. Версию президента о спланированной атаке зарубежных террористов поддерживают 12% казахстанцев. 11% считают, что январские протесты, переросли в беспорядки из-за отсутствия культуры протеста в стране. Только 5% верят в провокацию иностранных государств. Как известно граждане до сих пор не получили результаты официального расследования причин и организаторов погромов», - сказано в сообщении.
Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему «Восприятие казахстанцами январских событий».
В рамках исследования был проведен замер отношения казахстанцев к необходимости ввода миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Согласно опросу, суммарно 68% респондентов положительно относятся к вводу контингента ОДКБ. При этом 17% казахстанцев не поддерживают данную инициативу и столько же относятся нейтрально. Показательно, что опрос проводился с 28 февраля по 10 марта, то есть после вторжения российских войск в Украину.
Характерно, что результаты DEMOSCOPE коррелируются с российским исследованием «Левада-Центра». Согласно данным аналитического центра, суммарно 67% россиян положительно относятся к участию российских войск в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.
Во время январских событий правоохранительные органы не смогли справиться с масштабными беспорядками и обеспечить должную защиту граждан. В ходе погромов стране был нанесен огромный ущерб. Респондентов попросили дать оценку работе правоохранительных органов во время трагических событий. Интересно, что суммарно 41% граждан оценили работу органов правопорядка положительно; треть граждан (32%) – нейтрально, отрицательную оценку дали в общем 26% опрошенных. По данным генеральной прокуратуры РК, в ходе январских столкновений погибло 19 сотрудников силовых структур.
Одним из ключевых индикаторов негативных событий являются эмиграционные настроения граждан. Результаты DEMOSCOPE показали, что январские события повлияли на эмиграционные настроения некоторых казахстанцев. Суммарно 9% думают о возможной смене страны после январских событий, из них 1% намерен покинуть Казахстан в ближайшее время и 8% стали задумываться об эмиграции. В свою очередь 88% не планируют покидать Казахстан.
Еще одним важнейшим показателем общественного настроения является ухудшение экономического благосостояния граждан. По данным опроса у 18% казахстанцев ухудшилось материальное положение после январских событий; у 75% респондентов экономическое благосостояние не изменилось; 7% ответили, что их доход стал выше.
Президент Касым-Жомарта Токаев, заявил, что важно не допустить повторения подобных событий. В рамках опроса были названы меры, которые позволят избежать повторения январских событий. Больше половины казахстанцев считают важнейшими мерами “обеспечение эффективной социальной защиты уязвимых слоев населения” (56%) и “проведение кардинальных политических реформ” (51%).
42% респондентов отметили необходимость реформы школьного и вузовского образования. 41% – обеспечение реализации демократических прав и свобод человека. 38% опрошенных настаивают на реформировании правоохранительной системы.
Результаты опроса Бюро DEMOSCOPE показали, что трагические январские события негативно повлияли на общественное настроение казахстанцев. Вследствие масштабных беспорядков у пятой части граждан снизился уровень жизни, а десятая часть населения стала задумываться об эмиграции. На этом фоне вкупе с событиями в Украине и санкциями в отношении России вполне резонным выглядит то, что большинство респондентов подчеркивают необходимость социально-экономической поддержки уязвимых слоев населения и кардинальных политических реформ.
https://kaztag.kz/ru/news/lish-12-oproshennykh-poverili-v-versiyu-ob-atake-inostrannykh-terroristov-na-kazakhstan
Комментарии, по рейтингу, по дате
По данным опроса у 18% казахстанцев ухудшилосьЕще бы найти место где будет лучше.