В Казахстане начнут культивировать отечественные семена - МСХ разработал дорожную карту

«Если мы посмотрим на ситуацию в разрезе агрокультур, у нас все более-менее благополучно с пшеницей, неплохая ситуация по ячменю, но по остальным мы должны отвоевывать позиции, заняться импортовытеснением иностранных семян», — отметил Некрасов. Как следует из презентации Минсельхоза, в прошлом году доля высеянных семян отечественной селекции по озимой пшенице составила 90,5%, по яровой — 82,2%. К 2025 году, согласно планам ведомства, показатели планируется довести до 92% и 90% соответственно. По всем остальным агрокультурам обеспеченность российскими семенами ниже показателя доктрины. Даже по ячменю, который упомянул Некрасов, доля использованных в прошлом году отечественных семян составила 63,2%. К 2025 году она должна увеличиться до 75%.

Хуже всего обстоят дела с семенами сахарной свеклы, в 2019 году на отечественные пришлось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. В 2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1,08 млн га, использование семян отечественной селекции будет увеличено до 5%, а к 2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. Правда, в ходе агрономического совещания Хатуов говорил, что в этом году свекла должна занять максимум 970 тыс. га, и семена отечественной селекции есть на 5-7% этой площади.

Также Россия плохо обеспечена семенным картофелем, доля отечественного в прошлом году составила 9,7%. К 2025 году ее планируется увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит увеличить обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса. По итогам 2019 года их доля составляла 26,5% и 31,7%, следует из презентации агроведомства. Отечественными семенами кукурузы в 2019 году было засеяно менее 46% площадей. В 2020-м, по плану Минсельхоза, их доля должна увеличиться на 3-5%, а к 2025-му достигнуть 70-75%.