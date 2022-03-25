В Казахстане начнут культивировать отечественные семена - МСХ разработал дорожную карту

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danilov 25 Марта 2022 в 10:18:17
В ответ премьер-министр Алихан Смаилов сказал, что в кратчайшие сроки нужно принять программу по развитию науки отечественных семенных сортов, потому что идет вырождение текущих сортов семян, падает производительность.
«Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян устойчивых к засухе, и дающих больший объем продукции», - отметил премьер на заседании Оперштаба по антикризисным мерам.
t.me/zakonkz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dimmon от 25.03.2022 04:42:49
как раз поэтому и надо импортировать семена, к примеру канадские семена пшеницы пока вне конкуренции, потом на их базе можно выводить местные районированные сорта
как раз поэтому и надо импортировать семена, к примеру канадские семена пшеницы пока вне конкуренции, потом на их базе можно выводить местные районированные сорта
Во времена многим ненавистного СССР у нас были станции и институты по растениеводству и скотоводству, выводились сорта и породы именно для нашего региона, причем успешно... но наступила независимость... и теперь от нас ничего не зависит...
Да , Вы правы , за 30 лет просрали абсолютно всё .
Во времена многим ненавистного СССР у нас были станции и институты по растениеводству и скотоводству, выводились сорта и породы именно для нашего региона, причем успешно... но наступила независимость... и теперь от нас ничего не зависит...
не в этом дело, уровень селекции в канаде сейчас космос который и СССР не снился, они лидеры
чипов тоже в СССР / СНГ как не было так и нет, такими технологиями не делятся
но уровень селекции за бугром выше, российские фермеры сами пользуются импортным семенным материалом
«Если мы посмотрим на ситуацию в разрезе агрокультур, у нас все более-менее благополучно с пшеницей, неплохая ситуация по ячменю, но по остальным мы должны отвоевывать позиции, заняться импортовытеснением иностранных семян», — отметил Некрасов. Как следует из презентации Минсельхоза, в прошлом году доля высеянных семян отечественной селекции по озимой пшенице составила 90,5%, по яровой — 82,2%. К 2025 году, согласно планам ведомства, показатели планируется довести до 92% и 90% соответственно. По всем остальным агрокультурам обеспеченность российскими семенами ниже показателя доктрины. Даже по ячменю, который упомянул Некрасов, доля использованных в прошлом году отечественных семян составила 63,2%. К 2025 году она должна увеличиться до 75%.
Хуже всего обстоят дела с семенами сахарной свеклы, в 2019 году на отечественные пришлось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. В 2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1,08 млн га, использование семян отечественной селекции будет увеличено до 5%, а к 2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. Правда, в ходе агрономического совещания Хатуов говорил, что в этом году свекла должна занять максимум 970 тыс. га, и семена отечественной селекции есть на 5-7% этой площади.
Также Россия плохо обеспечена семенным картофелем, доля отечественного в прошлом году составила 9,7%. К 2025 году ее планируется увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит увеличить обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса. По итогам 2019 года их доля составляла 26,5% и 31,7%, следует из презентации агроведомства. Отечественными семенами кукурузы в 2019 году было засеяно менее 46% площадей. В 2020-м, по плану Минсельхоза, их доля должна увеличиться на 3-5%, а к 2025-му достигнуть 70-75%.
Хуже всего обстоят дела с семенами сахарной свеклы, в 2019 году на отечественные пришлось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. В 2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1,08 млн га, использование семян отечественной селекции будет увеличено до 5%, а к 2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. Правда, в ходе агрономического совещания Хатуов говорил, что в этом году свекла должна занять максимум 970 тыс. га, и семена отечественной селекции есть на 5-7% этой площади.
Также Россия плохо обеспечена семенным картофелем, доля отечественного в прошлом году составила 9,7%. К 2025 году ее планируется увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит увеличить обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса. По итогам 2019 года их доля составляла 26,5% и 31,7%, следует из презентации агроведомства. Отечественными семенами кукурузы в 2019 году было засеяно менее 46% площадей. В 2020-м, по плану Минсельхоза, их доля должна увеличиться на 3-5%, а к 2025-му достигнуть 70-75%.
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33208-dolya-rossiyskikh-semyan-na-rynke-sostavlyaet-menee-63/
Вы сравниваете настоящее время со временем 30-летней давности. Еще не известно чего достиг бы СССР за это время.
компания АГРОЭКСПЕРТ-ТРЕЙД предлагает купить семена пшеницы канадской.
Новелл– сорт пшеницы-двуручки мягкой создан на основе нано-технологии в Канаде.
Реальная урожайность в условиях Украины составляла в среднем около 90-115 центнеров с 1 гектара.
Потенциал урожайности канадского сорта пшеницы двуручки Леннокс составляет 160 - 170 цент/га.
Норма высева пшеницы Новеллна 1-га 150 кг, очень рекомендуем не превышать норму высева.
Показатели зерна:
Масса 1000 семян — 50 грамм. Всхожесть — 98 %, Энергия прорастания — 98 %, Сортовая чистота — 99 %, клейковина до 36 %.
Отличительные особенности сорта Новелл от других сортов пшеницы:
1) Данный сорт канадской пшеницы-двуручки можно сеять до 5 лет подряд.
2) Характеризуется хорошей засухоустойчивостью
3) Устойчив к абиотическим стрессам, хорошо переносит весенние перепады температур, приморозки.
4) Устойчивый иммунитет к грибковым заболеваниям пшеницы, а также к вирусам, поражающих обычные сорта пшеницы.
5) Устойчивость к полеганию и осыпанию, а также перестою пшеницы, за счет сильного мощного стебля .
7) Высокая урожайность за счет длины колоса до 20 см, высокого коэффициента кустистости стеблей пшеницы, количества стеблей — до 12 штук, а также количества зерен в колосе до 240 штук
Источник: https://agroexp.agrobiz.net/goods/prodaem-semena-kanadskoy-pshenitsy-dvuruchki-na-yarovoy-posev-1-reproduktsiya-267253/
Новелл– сорт пшеницы-двуручки мягкой создан на основе нано-технологии в Канаде.
Реальная урожайность в условиях Украины составляла в среднем около 90-115 центнеров с 1 гектара.
Потенциал урожайности канадского сорта пшеницы двуручки Леннокс составляет 160 - 170 цент/га.
Норма высева пшеницы Новеллна 1-га 150 кг, очень рекомендуем не превышать норму высева.
Показатели зерна:
Масса 1000 семян — 50 грамм. Всхожесть — 98 %, Энергия прорастания — 98 %, Сортовая чистота — 99 %, клейковина до 36 %.
Отличительные особенности сорта Новелл от других сортов пшеницы:
1) Данный сорт канадской пшеницы-двуручки можно сеять до 5 лет подряд.
2) Характеризуется хорошей засухоустойчивостью
3) Устойчив к абиотическим стрессам, хорошо переносит весенние перепады температур, приморозки.
4) Устойчивый иммунитет к грибковым заболеваниям пшеницы, а также к вирусам, поражающих обычные сорта пшеницы.
5) Устойчивость к полеганию и осыпанию, а также перестою пшеницы, за счет сильного мощного стебля .
7) Высокая урожайность за счет длины колоса до 20 см, высокого коэффициента кустистости стеблей пшеницы, количества стеблей — до 12 штук, а также количества зерен в колосе до 240 штук
Источник: https://agroexp.agrobiz.net/goods/prodaem-semena-kanadskoy-pshenitsy-dvuruchki-na-yarovoy-posev-1-reproduktsiya-267253/
для сравнения урожайность пшеницы по СНГ 23-27 ц/га
Dimmon 25.03.2022 в 14:12:50 # 795724
Вы сравниваете настоящее время со временем 30-летней давности. Еще не известно чего достиг бы СССР за это время.
Вы сравниваете настоящее время со временем 30-летней давности. Еще не известно чего достиг бы СССР за это время.
все возможно,
кстати СССР импортировал пшеницу и чаще всего канадскую
у меня знакомые занимаются выращиванием зерновых, большая часть инфы от них, очень хотят канадские семена
И не забывайте, что раньше семенной фонд воспроизводился, селекционировался, отбирался. А сейчас семенной фонд в основе своей модифицированный одноразовый. Не нужно здесь никого вводить в заблуждение. Уж лучше пожиже, но свое и стабильно...