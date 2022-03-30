Владельцы теплиц в Туркестанской области заявляют, что они на грани банкротства

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GoodZone 30 Марта 2022 в 08:43:50
Более 1500 гектаров занимают сегодня теплицы в самой южной области Казахстана. Бум их строительства здесь пришелся на 2012-2014 годы. Последние два года их открывается все меньше. Точное количество действующих хозяйств назвать сложно: учет ведут только тех, кто зарегистрирован официально. И только четверть теплиц - промышленные. Их продукция идет в основном на экспорт.
Всего треть теплиц отапливается газом. Этот вид экологичного обогрева могут позволить себе те, у кого есть возможность платить за голубое топливо по счетчику. Остальные теплицы отапливаются углем, тонна которого в этом году стоила 20 тысяч тенге. Да, дорого, трудоемко, для экологии вредно, но за уголь, который приобрел осенью, можно рассчитаться весной с первого урожая на условиях консигнации. И таких крестьян большинство. Модернизировать теплицы, переходить на газ, внедрять новые технологии при нынешних условиях кредитования для большинства - непозволительная роскошь, объясняет глава ассоциации тепличных хозяйств и садоводов Мырзахмет СНАБАЕВ.
Сегодня в этом объединении больше ста членов, которые готовы бороться за отрасль. Нынешняя себестоимость отечественных огурцов и помидоров не выдерживает никакой конкуренции с овощами из Узбекистана и Туркменистана. Надеяться на патриотизм покупателей им не приходится: никто не будет приобретать помидоры по 1500 тенге за килограмм, если импортные стоят на 500-700 тенге дешевле.
- Узбекистанским и туркменистанским фермерам мы проигрываем в первую очередь географически, так как находимся гораздо севернее. У них больше солнца и, что немаловажно, дешевые энергоносители. Тариф на электроэнергию в Туркменистане (в пересчете на наши деньги) - 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане - 18 тенге. А в Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт! - восклицает Мырзахмет Снабаев. - С газом аналогичная ситуация. Тысяча кубометров газа в Туркменистане стоит 2487 тенге, в Узбекистане - 11 000 тенге, в Шымкенте - 31 720, а в Туркестанской области - 35 788 тенге.
Ну и как нам при такой разнице конкурировать с импортом? - риторически продолжает председатель ассоциации. - 45 процентов расходов приходится на энергоносители. На них, как и на семена, нам нужны субсидии. Весь прошлый год мы писали обращения в Минсельхоз. Но нас не слышат. Мы не просим ради наших интересов использовать антиконкурентные методы, повышать таможенные пошлины и прочее. Просим лишь ввести субсидирование затрат на газ и уголь в размере 40-50 процентов.
Валовый оборот с наших теплиц - 120-130 млрд тенге в год. Неужели государство не заинтересовано в развитии этой отрасли сельского хозяйства? Не помочь нам выжить сегодня - значит завтра финансировать фермеров уже соседних стран. Питаться импортом, потому как отечественные теплицы встанут, - выдает неутешительный прогноз Снабаев.
Едва приехавший на встречу с фермерами министр обмолвился, что готов выслушать все их проблемы и пожелания, народ потянулся к микрофону: сельское хозяйство даже на юге страны не только затратное, но и довольно рискованное дело. Кредит на строительство теплиц под 7-8 процентов годовых неподъемен, заявили тепличники. Лет 10-15 назад эта ставка была приемлема, при сегодняшних инфляции и курсе доллара - нет, утверждают они. По словам фермеров, сегодня они ждут ставку на уровне 3-4 процентов и увеличение срока займа до 15 лет. Тогда у них будет возможность строить современные теплицы, зарабатывать на хороших урожаях и возвращать кредиты.
Нарушение логистической цепочки как следствие антироссийских санкций также значительно осложнило им жизнь. Минеральная вата, удобрения, кокосовый субстрат, семена - все составляющие импортные, из дальнего зарубежья, доставка которых шла через Россию. А российские и белорусские аналоги брать невыгодно: качество на порядок хуже, чем, например, у финской, голландской продукции. А отечественного нет.
В итоге, заявили владельцы теплиц, их бизнес на грани банкротства. Мол, возможно, снимаем последний урожай, отдавая ниже себестоимости. Будет ли новый - большой вопрос.
После полуторачасового обсуждения накопившихся проблем пришли к мысли создать рабочую группу во главе с министром Карашукеевым. В ее состав войдут представители ассоциации тепличников, акимата Туркестанской области и тех министерств, деятельность которых касается проблем земледельцев.
- Усиление внешнего давления, колебание курса тенге, резкий рост цен, удорожание топлива, ухудшение логистики и торговых связей - сегодня на повестке дня у наших земледельцев. И нужно искать выходы из создавшейся ситуации. Мы готовы к конструктивной работе, - заверил глава Минсельхоза, перечислив первоочередные меры: - Удлинение кредитов, улучшение условий кредитных продуктов для тепличников и страховых - для садоводов. В этом году регионы на форвардной основе должны закупать овощи у крестьян - не менее 30 процентов от пятимесячной потребности. Весной профинансировать фермера, а осенью получить часть его урожая по фиксированной цене. Кроме того, в этом году планируем вдвое увеличить субсидии на строительство фрукто- и овощехранилищ до 50 процентов от затрат. Их нужно строить в первую очередь в тех регионах, где овощи не выращивают.
По словам Ербола Карашукеева, в Казахстане в ближайшие годы намечено построить 16 хранилищ, из них лишь три - в Туркестанской области. Главное, чтобы было что там складировать.
Алиса МАСАЛЁВА
https://time.kz/articles/territory/2022/03/29/poslednij-urozhaj
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