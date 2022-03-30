В Казахстане откроют центры массовой подготовки

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danilov 30 Марта 2022 в 12:31:09
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов заявил (https://orda.kz/v-kazahstane-otkrojut-centry-massovoj-podgotovki/), что ведомство планирует открытие так называемых «фабрик массовой подготовки». Конкретные даты чиновник не назвал.
Он отметил, что центры будут открываться на базе действующих предприятий и колледжей. При этом акцент будет сделан на молодежи крупных городов. Так чиновник анонсировал открытие «фабрик массовой подготовки» в Шымкенте.
По данным вице-министра труда Ержана Биржанова, более 40% выпускников вузов не трудоустраиваются по специальности. Также 34% абитуриентов не самостоятельно выбирают будущую профессию. Так, по словам вице-министра, после завершения обучения, «естественно, они не могут трудоустроиться».
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