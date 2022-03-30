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В Казахстане
В Казахстане откроют центры массовой подготовки
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danilov 30 Марта 2022 в 12:31:09
Как вице-министр министерства труда и социальной защиты, в таких учреждениях население сможет обучиться «рабочим профессиям», таким как сварщик или арматурщик за несколько месяцев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов заявил (https://orda.kz/v-kazahstane-otkrojut-centry-massovoj-podgotovki/), что ведомство планирует открытие так называемых «фабрик массовой подготовки». Конкретные даты чиновник не назвал.

Он отметил, что центры будут открываться на базе действующих предприятий и колледжей. При этом акцент будет сделан на молодежи крупных городов. Так чиновник анонсировал открытие «фабрик массовой подготовки» в Шымкенте.

По данным вице-министра труда Ержана Биржанова, более 40% выпускников вузов не трудоустраиваются по специальности. Также 34% абитуриентов не самостоятельно выбирают будущую профессию. Так, по словам вице-министра, после завершения обучения, «естественно, они не могут трудоустроиться».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 30.03.2022 в 12:47:28   # 796134
Ранее были УПК, со школы выпускались со специальностью. Но тогда все предприятия работали, трудоустроиться не было проблем, плюс наставничество, очень ценный показатель, мало уметь нужно было опыта набираться! Сейчас же каждый сам за себя, кроме того очень важно -предприятий и заводов нет, куда идти то, одна кустарщина "с рубля на копейку".
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  Zoggyla 30.03.2022 в 13:32:58   # 796135
Что дадут эти центры массовой подготовки без института молодых специалистов с узаконенными правами и ответственностью, а также ответственностью работодателя? Наверное ничего вразумительного.
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