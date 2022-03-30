В Казахстане запретят внеконкурсную выдачу земель через СПК

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danilov 27 Апреля 2022 в 18:44:33
«Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время СПК для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и так далее», - говорится в сообщении во вторник.
В качестве примера был приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га были отданы под строительство жилья, для коммерческих объектов – 96 га, и лишь 5 га – под создание завода и производственной базы.
«В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения», - сказано в сообщении.
Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей услуги предоставляют лишь несколько компаний.
«Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые к ним предъявляются.В этой связи премьер-министр РК поручил фонду «Самрук-Казына» пересмотреть данные требования в сторону смягчения для создания в данной сфере более конкурентных условий», - добавили в кабмине.
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