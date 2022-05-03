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В Казахстане
Почти 4 млн казахстанцев ревакцинировались
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GoodZone 03 Мая 2022 в 11:20:36
Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

По состоянию на 2 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек. Ревакцинировано – 3 996 592.

Что касается подростков, беременных и кормящих женщин, первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 075 168 человек, вторым компонентом – 926 933 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 человек. Лечение от коронавируса продолжают получать 1 647 казахстанцев.

Источник: Казинформ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AleksX 03.05.2022 в 12:24:05   # 797448
Знаем мы как мы ревакцинировались
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