Почти 4 млн казахстанцев ревакцинировались

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GoodZone 03 Мая 2022 в 11:20:36
По состоянию на 2 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек. Ревакцинировано – 3 996 592.
Что касается подростков, беременных и кормящих женщин, первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 075 168 человек, вторым компонентом – 926 933 человека.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 человек. Лечение от коронавируса продолжают получать 1 647 казахстанцев.
Источник: Казинформ
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