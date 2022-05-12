Спасшему девочку от падения с 8 этажа подарили квартиру

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danilov 12 Мая 2022 в 11:10:13
Поступок мужчины не остался незамеченным. Сперва стало известно о том, что Сабита отблагодарили в МЧС, вручив нагрудный знак и наручные часы.
Теперь же ему пообещали помочь с трудоустройством и долгами по кредитам.
"Со своей стороны окажем помощь семье Сабита: учитывая образование и опыт Сабита, договорился с директором локомотивного завода (АО "Локомотив құрастыру зауыты") о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется.
Кроме того, предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают 4 детей (3 сына, дочь). Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, можно будет претендовать на служебное жилье, участвовать в других жилищных программах.
За счет спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путевки в Боровое", – написал на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.
Другой же инициатор решил подарить Сабиту квартиру.
"Восхищаюсь и лично благодарен Сабиту за спасенную жизнь трехлетней девочки. Оценить такой поступок невозможно, так же, как и оценить жизнь.
В свою очередь я решил, что герой нашего времени достоин немного сбавить обороты по поиску заработков в столице и отпустить мысли о том, как заработать на собственное жилье. Мое решение – трехкомнатная квартира герою!" – сообщил филантроп одного из столичных фондов и владелец строительной компании "G-park" Габит Сатмагамбетов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: vvka от 12.05.2022 12:36:03
Интересно, а где были родители ребенка в этот момент? Почему ребенок оказался за окном? Почему родители молчат, и не благодарят спасителя ребенка? Сопли соплями, но почему бы не огласить основную причину, по которой ребенок оказался в опасности?
Интересно, а где были родители ребенка в этот момент? Почему ребенок оказался за окном? Почему родители молчат, и не благодарят спасителя ребенка? Сопли соплями, но почему бы не огласить основную причину, по которой ребенок оказался в опасности?
Откуда вам известно отблагодарили или нет?
Какая разница где были, может ещё есть дети по младше.
Причина в том-что законы в Казахстане не работают/отсутствуют, там где есть дети должны на окнах стоять ограничители чтоб нельзя было открыть больше чем на 5 см, участковый или представитель мчс обязаны раз в год проверять, делать обход дома(выше 2х этажей) с детьми.