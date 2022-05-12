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В Казахстане
Спасшему девочку от падения с 8 этажа подарили квартиру
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danilov 12 Мая 2022 в 11:10:13
Жителю столицы, отважно спасшему ребенка от падения с большой высоты, подарили квартиру, а также пообещали погасить кредиты.

Поступок мужчины не остался незамеченным. Сперва стало известно о том, что Сабита отблагодарили в МЧС, вручив нагрудный знак и наручные часы.

Теперь же ему пообещали помочь с трудоустройством и долгами по кредитам.

"Со своей стороны окажем помощь семье Сабита: учитывая образование и опыт Сабита, договорился с директором локомотивного завода (АО "Локомотив құрастыру зауыты") о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется.

Кроме того, предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают 4 детей (3 сына, дочь). Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, можно будет претендовать на служебное жилье, участвовать в других жилищных программах.

За счет спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путевки в Боровое", – написал на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Другой же инициатор решил подарить Сабиту квартиру.

"Восхищаюсь и лично благодарен Сабиту за спасенную жизнь трехлетней девочки. Оценить такой поступок невозможно, так же, как и оценить жизнь.

В свою очередь я решил, что герой нашего времени достоин немного сбавить обороты по поиску заработков в столице и отпустить мысли о том, как заработать на собственное жилье. Мое решение – трехкомнатная квартира герою!" – сообщил филантроп одного из столичных фондов и владелец строительной компании "G-park" Габит Сатмагамбетов.
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  Маке0912 12.05.2022 в 13:03:49   # 797966
Достойно
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  Lukas 12.05.2022 в 13:56:21   # 797970
Именно так, геройский поступок. Настоящий отец.
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  vvka 12.05.2022 в 18:36:03   # 797979
Интересно, а где были родители ребенка в этот момент? Почему ребенок оказался за окном? Почему родители молчат, и не благодарят спасителя ребенка? Сопли соплями, но почему бы не огласить основную причину, по которой ребенок оказался в опасности?
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  KS 12.05.2022 в 19:01:28   # 797980
Цитата: vvka от 12.05.2022 12:36:03
Интересно, а где были родители ребенка в этот момент? Почему ребенок оказался за окном? Почему родители молчат, и не благодарят спасителя ребенка? Сопли соплями, но почему бы не огласить основную причину, по которой ребенок оказался в опасности?

Откуда вам известно отблагодарили или нет?
Какая разница где были, может ещё есть дети по младше.

Причина в том-что законы в Казахстане не работают/отсутствуют, там где есть дети должны на окнах стоять ограничители чтоб нельзя было открыть больше чем на 5 см, участковый или представитель мчс обязаны раз в год проверять, делать обход дома(выше 2х этажей) с детьми.
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