Выдача ИИН иностранцам приостановлена на eGov в Казахстане

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danilov 27 Мая 2022 в 12:32:53
«Извините, данная услуга на текущий момент недоступна», - говорится на сайте egov.kz.
Отмечено, что планируемый срок возобновления доступности услуги –1 октября 2022.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Услуга доступна в офлайн-формате в ЦОНах.
Министерство внутренних дел не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«МВД не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Услуга приостановлена в режиме онлайн по техническим причинам в eGov. При необходимости можно обратиться в любой филиал Центра обслуживания населения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В МВД уточнили, что с начала года оформлено 90100 ИИН для иностранцев. Из них 35960 ИИН получили граждане Российской Федерации. Количество граждан, получивших казахстанский ИИН, — 637.
Ранее в НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сообщили о том, что иностранцы могут получить ИИН пока только в режиме офлайн, обратившись в ЦОНы. На сайте eGov указано, что услуга недоступна по техническим причинам. В “Правительстве для граждан” приносят извинения за предоставленные неудобства.
Сообщается, что услуга будет доступна в ближайшее время. Для ее получения просят обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.
https://news.mail.ru/society/51496769/?frommail=1