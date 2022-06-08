Как проверить историю авто? Halyk Bank и МВД запустили специальный сервис

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danilov 08 Июня 2022 в 10:35:21
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в приложение Homebank и в разделе "Госуслуги" выбрать пункт "История владения авто", заполнить онлайн-форму, указав государственный номерной знак (ГРНЗ) и номер технического паспорта (СРТС).
Поиск даст полную информацию об истории владения транспортным средством(ТС), а именно:
дату первичной постановки на учет в Республике Казахстан;
тип владельца (физическое или юридическое лицо, количество предыдущих владельцев);
место регистрации транспортного средства;
сведения об автомобиле, включая марку, модель и модификацию;
год выпуска;
цвет;
наличие обременений (сведения о залоге);
наличие совладельцев;
особые отметки (наличие переоборудований/дополнительного оборудования).
Отметим, ранее в мобильном приложении Homebank была реализована функция переоформления авто в режиме онлайн. Оформить сделку, снять с учета и зарегистрировать машину на покупателя и даже выбрать понравившийся госномер теперь можно без посещения Специализированного Центра Обслуживания Населения прямо в официальном приложении Halyk Bank.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 08.06.2022 08:46:59- нормально сработало, информация вышла так, как описывается в статье.
Не пашет ни хера)
Не пашет ни хера)