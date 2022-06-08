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В Казахстане
Как проверить историю авто? Halyk Bank и МВД запустили специальный сервис
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danilov 08 Июня 2022 в 10:35:21
В приложении Homebank от Halyk Bank появился новый сервис, который поможет быстро и безопасно проверить автомобиль при покупке на вторичном рынке. Не секрет, что покупки с рук сопряжены с определенным опасениями: был ли автомобиль переоборудован, есть ли совладельцы, не состоит ли транспортное средство в залоге. Узнать обо всех этих моментах теперь можно в новом сервисе "История владения авто". Сервис разработан Halyk Bank в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Информационно-Производственным Центром МВД РК.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в приложение Homebank и в разделе "Госуслуги" выбрать пункт "История владения авто", заполнить онлайн-форму, указав государственный номерной знак (ГРНЗ) и номер технического паспорта (СРТС).

Поиск даст полную информацию об истории владения транспортным средством(ТС), а именно:

дату первичной постановки на учет в Республике Казахстан;
тип владельца (физическое или юридическое лицо, количество предыдущих владельцев);
место регистрации транспортного средства;
сведения об автомобиле, включая марку, модель и модификацию;
год выпуска;
цвет;
наличие обременений (сведения о залоге);
наличие совладельцев;
особые отметки (наличие переоборудований/дополнительного оборудования).
Отметим, ранее в мобильном приложении Homebank была реализована функция переоформления авто в режиме онлайн. Оформить сделку, снять с учета и зарегистрировать машину на покупателя и даже выбрать понравившийся госномер теперь можно без посещения Специализированного Центра Обслуживания Населения прямо в официальном приложении Halyk Bank.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 08.06.2022 в 12:19:37   # 798847
Мое авто не находит, я 1-владелец
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  shlenchak 08.06.2022 в 14:46:59   # 798853
Не пашет ни хера)
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  Mikado 08.06.2022 в 15:11:12   # 798854
Номер машины без пробелов пишите. Тогда покажет данные.
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  ЛиКа 08.06.2022 в 15:29:01   # 798856
Цитата: shlenchak от 08.06.2022 08:46:59
Не пашет ни хера)
- нормально сработало, информация вышла так, как описывается в статье.
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  titus 08.06.2022 в 16:58:15   # 798859
Это все спокойно можно было делать в приложении 102, в разделе УСЛУГИ - История регистрации атво.
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