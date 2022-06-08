В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане

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danilov 08 Июня 2022 в 14:07:43
«Принято решение, что мы внесем поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями, в которых используются жидкость, газы и всякие ароматизаторы. Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в стране. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали», − заявил Жамалов.
При этом, отметил он, большие споры вызвали акцизы на продажу стиков для нагревательных систем табака – IQOS и Glo. Жамалов объяснил, что до сегодняшнего дня нагреваемый табак не облагался никаким налогом, хотя «по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вреден обычных сигарет». В связи с этим депутатами приняли решение ввести на них акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 08.06.2022 09:25:10М-да, Даун, ты еще и вейпом балуешься.
А нельзя ли после шести жрать запретить
А нельзя ли после шести жрать запретить