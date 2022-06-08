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В Казахстане
В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане
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danilov 08 Июня 2022 в 14:07:43
Депутаты мажилиса убрали из поправок в налоговый кодекс норму о повышении ставок акцизов на вейпы и электронные устройства с курительными смесями, так как их продажу и употребление полностью запретят в Казахстане. Об этом в кулуарах заседания мажилиса сообщил депутат Аманжан Жамалов.

«Принято решение, что мы внесем поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями, в которых используются жидкость, газы и всякие ароматизаторы. Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в стране. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали», − заявил Жамалов.

При этом, отметил он, большие споры вызвали акцизы на продажу стиков для нагревательных систем табака – IQOS и Glo. Жамалов объяснил, что до сегодняшнего дня нагреваемый табак не облагался никаким налогом, хотя «по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вреден обычных сигарет». В связи с этим депутатами приняли решение ввести на них акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 08.06.2022 в 14:39:25   # 798852
Зато водку и сигареты можно , да?) Понятно откуда ноги растут. Депутаты решили)))) да да...
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  Даун 08.06.2022 в 15:25:10   # 798855
А нельзя ли после шести жрать запретить
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  Zoggyla 08.06.2022 в 17:08:04   # 798862
Цитата: Даун от 08.06.2022 09:25:10
А нельзя ли после шести жрать запретить
М-да, Даун, ты еще и вейпом балуешься.
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  Manitu 08.06.2022 в 19:40:23   # 798866
Правильно. Дети в школах с 10-12 лет уже на этой херне сидят. Давно пора.
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