Ответственность за неповиновение представителю власти ужесточат в Казахстане

Следующая статья - 370-2 "Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы" - предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.