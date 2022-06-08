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В Казахстане
Ответственность за неповиновение представителю власти ужесточат в Казахстане
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danilov 08 Июня 2022 в 16:42:09
В Казахстане планируется ужесточить ответственность за неповиновение представителю власти.

Представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы", во время заседания в Мажилисе депутат Гульнара Бижанова отметила, что события января показали "необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом защиты прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников".

"В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них", - отметила она.

В частности, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника – при массовых беспорядках в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.

"Второй блок решает вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей. Мы предлагаем изменения в ряд законов, в частности Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О Нацгвардии" и другие. Вводится уголовная ответственность за новые составы", - озвучила Бижанова.

Следующая статья - 370-2 "Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы" - предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

"Хочу остановиться на статье 452-1 – "Бездействие по службе начальника". По этой статье предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, когда в условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а при этом местные начальники бездействуют. Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно. Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", - добавила депутат.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otvetstvennost-nepovinovenie-predstavitelyu-vlasti-470505/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 08.06.2022 в 17:03:19   # 798860
Может тогда и ответственность представителя власти увеличить? А то во первых, однобоко как то, во вторых слишком часто представители закона пользуются властью. А представитель должен знать о своей повышенной ответственности.
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  shlenchak 08.06.2022 в 19:02:46   # 798863
Вот вам и референдум)))
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  Manitu 08.06.2022 в 19:38:24   # 798865
Quote:
Следующая статья - 370-2 "Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы" - предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Это неплохо. Был в жизни случай, когда пришлось звонить на 102. А они появились только через несколько часов и то после повторных звонков. Тогда чудом не произошла трагедия. И ничего не смогли добиться. Сами же чуть и не пострадали за то что хотели добиться их наказания. Если закон будет работать, то я За
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