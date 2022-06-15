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В Казахстане
17 улиц переименуют в Павлодаре
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danilov 15 Июня 2022 в 12:33:18
Проект совместного постановления акимата и маслихата области появился на портале "Открытые НПА". Как сообщили в Управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, решение о переименовании улиц депутаты гормаслихата приняли еще весной прошлого года, тогда же прошли и публичные слушания. После документ был направлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при правительстве РК.

"Предлагалось переименовать 23 улицы, республиканская ономастическая комиссия утвердила 17. Но из-за действовавшего моратория на переименования, а затем январских событий дальнейшая процедура согласования новых названий улиц была отложена. Теперь, когда мораторий снят, мы вернулись к вопросу переименования. Сейчас люди звонят, просят переименовать. Почти всем 17 улицам даются имена известных, достойных павлодарцев", - прокомментировали в Управлении культуры, развития языков и архивного дела области.

Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы города Павлодара:

- улицу Мира на улицу Олжабай батыра;

- улицу Урицкого на улицу Генерала Смагулова;

- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;

- улицу 2-я Южная на улицу Каукена Кенжетаева;

- улицу Парковая на улицу Мукагали Макатаева;

- улицу Донецкая на улицу Магжана Жумабаева;

- улицу Кубанская на улицу Калмукана Исабая;

- улицу Совхозная на улицу Рафика Нуртазина;

- улицу Таганрогская на улицу Казангап би;

- улицу Ангарская на улицу Нагымбека Нурмухаммедова;

- улицу Читинская на улицу Аманжола Шамкенова;

- улицу Декабристов на улицу Камара Касымова;

- улицу Юннатов на улицу Дихана Абилева;

- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерала Бакирова;

- улицу Зыряновская на улицу Кабдыкарима Ыдырысова;

- улицу Саянская на улицу Алмы Ажибаевой;

- улицу Лесная на улицу братьев Дуйсембиновых.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 15.06.2022 в 14:43:26   # 799038
Каким нужным делом заняты. И главное своевременным. Все же остальные проблемы уже решены.
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  Hairless 15.06.2022 в 15:20:51   # 799039
Просто пилить бюджет - это уже в порядке вещей, никого этим не удивишь. А вот воровать при этом историю - это высший пилотаж.
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  Максимыч 15.06.2022 в 15:56:13   # 799040
Целиком и полностью поддерживаю.
Кто такие ЮННАТЫ/Декабристы и иные, какое отношение имеет к нынешнему и древнему Казахстану?
И вообще, надо переименовать Павлодар, Петропавл.
Мы более 30 лет как независимы.
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  Lukas 15.06.2022 в 16:06:12   # 799041
- да , что там, важно это чтоб новая история была. А какая она это уже давно пусто - особенно для не читающей и не знающей букв молодежи - главное чтоб было не сложно объяснять. Так же переименуют села, деревни..., не от одного кто действительно был к этому причастен, строил и подымал - не оставят и следа.
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  старик 15.06.2022 в 16:48:50   # 799047
Quote:
Инфляцию до 15% в Казахстане до конца 2022 года прогнозирует Нацбанк
Это народ переживет, а вот ходить по улицам Юннатов(юных натуралистов)-тут посложнее.
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  Даун 15.06.2022 в 19:22:39   # 799052
Перед переименованием улицы пробили бы в Википедии хотя бы, а тот кто это, что это
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