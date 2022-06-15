17 улиц переименуют в Павлодаре

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danilov 15 Июня 2022 в 12:33:18
"Предлагалось переименовать 23 улицы, республиканская ономастическая комиссия утвердила 17. Но из-за действовавшего моратория на переименования, а затем январских событий дальнейшая процедура согласования новых названий улиц была отложена. Теперь, когда мораторий снят, мы вернулись к вопросу переименования. Сейчас люди звонят, просят переименовать. Почти всем 17 улицам даются имена известных, достойных павлодарцев", - прокомментировали в Управлении культуры, развития языков и архивного дела области.
Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы города Павлодара:
- улицу Мира на улицу Олжабай батыра;
- улицу Урицкого на улицу Генерала Смагулова;
- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;
- улицу 2-я Южная на улицу Каукена Кенжетаева;
- улицу Парковая на улицу Мукагали Макатаева;
- улицу Донецкая на улицу Магжана Жумабаева;
- улицу Кубанская на улицу Калмукана Исабая;
- улицу Совхозная на улицу Рафика Нуртазина;
- улицу Таганрогская на улицу Казангап би;
- улицу Ангарская на улицу Нагымбека Нурмухаммедова;
- улицу Читинская на улицу Аманжола Шамкенова;
- улицу Декабристов на улицу Камара Касымова;
- улицу Юннатов на улицу Дихана Абилева;
- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерала Бакирова;
- улицу Зыряновская на улицу Кабдыкарима Ыдырысова;
- улицу Саянская на улицу Алмы Ажибаевой;
- улицу Лесная на улицу братьев Дуйсембиновых.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто такие ЮННАТЫ/Декабристы и иные, какое отношение имеет к нынешнему и древнему Казахстану?
И вообще, надо переименовать Павлодар, Петропавл.
Мы более 30 лет как независимы.
Инфляцию до 15% в Казахстане до конца 2022 года прогнозирует НацбанкЭто народ переживет, а вот ходить по улицам Юннатов(юных натуралистов)-тут посложнее.