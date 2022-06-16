День независимости и День Республики

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danilov 16 Июня 2022 в 17:19:30
«Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника», - сказал Токаев на Национальном курултае в четверг.
Он отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. По его словам, очень важную роль в принятии этого документа сыграл первый президент Нурсултан Назарбаев.
День независимости 16 декабря следует отмечать как день памяти наших национальных героев, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», - сказал Токаев на Национальном курултае в четверг.
Комментарии, по рейтингу, по дате
- именно так, а не преступный выпад лучезарного и первого от 16 декабря.