Профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду - Токаев

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Reanimator 24 Июня 2022 в 05:53:34
"Те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно нашему законодательству. Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Президент, выступая на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/professionalnyih-provokatorov-nujno-vyivodit-chistuyu-vodu-471632/