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В Казахстане
Профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду - Токаев
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Reanimator 24 Июня 2022 в 05:53:34
Глава государства отметил, что активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом.

"Те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно нашему законодательству. Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Президент, выступая на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/professionalnyih-provokatorov-nujno-vyivodit-chistuyu-vodu-471632/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 24.06.2022 в 12:39:32   # 799422
Радио швабода в полном комплекте тогда надо отключить
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