ВОЗВРАТ АКТИВОВ: У ТОКАЕВА КОНКУРЕНТЫ?

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danilov 27 Июня 2022 в 12:52:09
1. сбор и обнародование информации о незаконной приватизации общенародной собственности, преступных схемах получения дохода и вывода капиталов за рубеж;
2. инициирование открытого расследования всех крупномасштабных случаев коррупции и содействие возврату незаконно присвоенных активов в Казахстан;
3. содействие присоединению Казахстана ко всем международным конвенциям и инструментам по возврату активов (asset recovery) и противодействию коррупции;
4. разработку предложений по изменению национального законодательства для формирования эффективной антикоррупционной архитектуры (антикоррупционные органы следствия и суды).
Учредители фонда - Булат Абилов, Оразалы Ержанов.
Попечители фонда - Асылбек Абдулов, Сергей Дуванов, Евгений Жовтис.
В заявлении фонда сказано: «Необходимо принять меры для возврата народу Казахстана предприятий и банков, приватизация которых вызывает большие сомнения. Среди них:
1. ТОО Казахмыс
2. KAZ Minerals
3. Евразийская Группа (АО Алюминий Казахстана, Казхром, АО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение)
4. АО АрселорМиттал Темиртау (ОАО Испат-Кармет)
5. Казцинк (Kazzinc)
6. Halyk Bank
7. Jusan Bank.
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