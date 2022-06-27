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В Казахстане
ВОЗВРАТ АКТИВОВ: У ТОКАЕВА КОНКУРЕНТЫ?
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danilov 27 Июня 2022 в 12:52:09
В Алматы объявлено о создании фонда “Elge Qaitaru”, деятельность которого будет направлена на:
1. сбор и обнародование информации о незаконной приватизации общенародной собственности, преступных схемах получения дохода и вывода капиталов за рубеж;
2. инициирование открытого расследования всех крупномасштабных случаев коррупции и содействие возврату незаконно присвоенных активов в Казахстан;
3. содействие присоединению Казахстана ко всем международным конвенциям и инструментам по возврату активов (asset recovery) и противодействию коррупции;
4. разработку предложений по изменению национального законодательства для формирования эффективной антикоррупционной архитектуры (антикоррупционные органы следствия и суды).
Учредители фонда - Булат Абилов, Оразалы Ержанов.
Попечители фонда - Асылбек Абдулов, Сергей Дуванов, Евгений Жовтис.
В заявлении фонда сказано: «Необходимо принять меры для возврата народу Казахстана предприятий и банков, приватизация которых вызывает большие сомнения. Среди них:
1. ТОО Казахмыс
2. KAZ Minerals
3. Евразийская Группа (АО Алюминий Казахстана, Казхром, АО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение)
4. АО АрселорМиттал Темиртау (ОАО Испат-Кармет)
5. Казцинк (Kazzinc)
6. Halyk Bank
7. Jusan Bank.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 27.06.2022 в 15:30:40   # 799486
Красиво так завернули. Була сам с его рук ел пил и тут на тебе
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  Rebel 27.06.2022 в 23:11:03   # 799499
Всё вернуть, потом опять отдать, только другим! Ясно кому!
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