Ну кто так учит?

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GoodZone 13 Июля 2022 в 11:54:36
- Вот вы видите, у нас три региона показывают самые низкие результаты по ЕНТ. Это на самом деле очень тревожные показатели. Данные регионы должны проанализировать и посмотреть в разрезе каждой школы, - сурово заметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании во вторник.
Причем эти области были аутсайдерами по показателям ЕНТ и в прошлом году. Тогда не преодолели порог 44 процента всех сдававших тестирование в Атырауской области, 38 - в Мангистауской и 37 процентов выпускников - в Туркестанской.
При этом министр отметил, что общее число выпускников, не набравших пороговый балл, значительно снизилось. В прошлом году их было почти 40 процентов, в этом году - уже 33, или более 51 тысячи тестируемых не набрали минимальные баллы.
- Но все равно это показатель, которым мы не можем быть удовлетворены. Каждый регион, каждая школа должна сделать анализ. Есть примеры, когда оканчивают пять выпускников, из них трое не могут набрать пороговый балл. При этом в школе большое количество педагогов, это малокомплектные учебные заведения, там почти на каждого выпускника по одному учителю. Люди зарплату получают вовремя, при этом если результаты неутешительные, соответственно, необходимо принимать меры в части повышения квалификации, - добавил Асхат Аймагамбетов.
Он подчеркнул, что анализ по школам будет делать не по баллам.
- Нас интересует тематический анализ, какие темы западают у школьников. Эту информацию должны использовать и Национальная академия имени Алтынсарина, и национальный центр “Орлеу”, и управления образования, и каждая школа. Национальный центр тестирования должен обеспечить доступ к таким данным! - заметил он.
В целом нет ни одной области, где все выпускники без исключения преодолели пороговые баллы. Более или менее результаты показала Кызылординская область, где всего 18 процентов школьников не набрали минимальное количество баллов.
На совещании также рассказали, что в этом году средний балл ЕНТ составил 67, а в прошлом он был почти 69. Максимальный балл в этом году - 139, а ведь в прошлом он был все 140.
Однако заметно улучшилась ситуация по шпаргалкам и другим запрещенным приемам. Так, в этом году во время тестирования проверяющие собрали всего 165 шпор, а в прошлом году их было 749. Удалили при входе в здание 327 выпускников, что в два раза меньше, чем год назад. А во время тестирования удалили 322 человека, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.
На ЕНТ этого года было всего одно подставное лицо, это когда вместо ученика сдавать тестирование пришел его старший брат. В прошлом году было 18 псевдовыпускников.
На апелляцию в этом году подали более 50 тысяч учащихся, из них удовлетворили только 318 заявлений.
https://time.kz/articles/zloba/2022/07/12/nu-kto-tak-uchit
Комментарии, по рейтингу, по дате
И главные в работе самого министра, а не несчастных сельских учителей.
1. Дети учатся по отвратительным учебникам, которые год от года становятся только хуже
2. Сами вопросы ЕНТ составлены ужасно. Важные вещи не спрашиваются, а спрашиваются мелочи, совершенно не нужные для знания предмета
3.Часы на основные предметы сокращаются, зато вводится всякая дребедень, типа, самопознания. абаеведения и пр.
4. Вместо нормального учебного процесса насаждаются "инновационные технологии", бесконечно далёкие от обучения как такового
5. В пединститутах для учителей часы на их основной предмет крайне недостаточные. Они всё больше сокращаются, опять же за счёт насаждения всяких там предметов, типа "инклюзивное образование", "инновационные технологии", "критериальное оценивание". "менеджмент в образовании" и пр., что достойно одной темы в предмете "педагогика", но никак не целого курса. Когда им изучать математику, физику. историю, биологию, когда их пичкают всякой фигнёй
Ну, и прочая, и прочая, и прочая
Цитата: GoodZone от 13.07.2022 09:18:32В моем случае мне в последних классах с преподавателем алгебры повезло. До нее математику вела пожилая "перегоревшая" училка, уроки которой никакого интереса к учебе не вызывали. Впрочем, невзирая на ее равнодушие, мой бывший одноклассник и один знакомый позже учились в МИФИ. Выходит что не все зависит от преподавателя.
Не хочу ни с кем спорить, НО от школьного учителя очень много зависит. Может кто еще помнит к примеру Касьянову Нину Николаевну из 15 или Гетманову Наталью Григорьевну из 9? Могли "заразить" своими предметами любого, даже отпетого двоечника. Благодарен им за все, что они сделали вопреки нашей лени, нежеланию и неумению. Сейчас наверное тоже есть такие УЧИТЕЛЯ, но время сильно изменило отношение как общества к учителю так и учителя к своей работе. И это к великому сожалению не повернуть вспять.
Не хочу ни с кем спорить, НО от школьного учителя очень много зависит. Может кто еще помнит к примеру Касьянову Нину Николаевну из 15 или Гетманову Наталью Григорьевну из 9? Могли "заразить" своими предметами любого, даже отпетого двоечника. Благодарен им за все, что они сделали вопреки нашей лени, нежеланию и неумению. Сейчас наверное тоже есть такие УЧИТЕЛЯ, но время сильно изменило отношение как общества к учителю так и учителя к своей работе. И это к великому сожалению не повернуть вспять.
Кстати, проявившая интерес к предмету училка алгебры и упомянутый знакомый являются казахами. Причем многие переехавшие в детстве в развитые страны обычно проявляют более высокий уровень образования.
К примеру, Стив Джобс по происхождению был сирийцем.
Так что в целом проблема образования скрывается не в национальности или расе, и в значительной мере зависит от заложенных с детства привычках окружения...
Большое значение имеет система образования в целом, используемый материал, образовательные программы, организация процесса обучения. Даже средний учитель при правильной организации процесса и наличии необходимого инструментария может давать хорошие результаты. СССР можно ненавидеть, обвинять в излишней идеологизированности, но система образования там была поставлена очень хорошо.
Насчёт учителей, которые могут научить вопреки системе, я. в основном, соглашусь. Но делать это становится всё труднее. Даже самый лучший учитель работает по предложенной программе, в рамках предложенных часов, по предложенным учебникам и вынужден хотя бы частично применять идиотские новомодные методики. Плюс всякая электронная дребедень (кунлелики-шмундилики). Из-за этих не имеющих отношения к обучению как таковому насаждаемых нововведений в прошлом году чимкентские школы массово покинули выдающиеся учителя пенсионного возраста, которые могли бы поработать ещё лет по десять. Все ушли со словами: "Не хочу в этом участвовать. дальше без меня"