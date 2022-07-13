Ну кто так учит?

Не хочу ни с кем спорить, НО от школьного учителя очень много зависит. Может кто еще помнит к примеру Касьянову Нину Николаевну из 15 или Гетманову Наталью Григорьевну из 9? Могли "заразить" своими предметами любого, даже отпетого двоечника. Благодарен им за все, что они сделали вопреки нашей лени, нежеланию и неумению. Сейчас наверное тоже есть такие УЧИТЕЛЯ, но время сильно изменило отношение как общества к учителю так и учителя к своей работе. И это к великому сожалению не повернуть вспять.