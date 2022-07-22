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В Казахстане
2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
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danilov 22 Июля 2022 в 12:20:34
в городе Нур-Султане – 796,
в городе Алматы – 722,
в городе Шымкенте – 105,
в Акмолинской области – 62,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 90,
в Жетысуской области - 109,
в Атырауской области – 47,
в ВКО – 9,
в Абайской области - 31,
в Жамбылской области – 82,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 165,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области – 37,
в Кызылординской области – 40,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 26,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 26.
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  КЕДЫ 22.07.2022 в 12:22:31   # 800785
Ёбанарот только не повторяйся 2020
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