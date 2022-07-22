Рабочие Казахмыса

danilov 22 Июля 2022 в 12:35:18
Сколько получают металлурги, как им удается работать в цехах, где температура воздуха в 2 раза выше, чем на улице даже в самое знойное лето, почему несмотря на не самые щадящие условия и тяжелую физическую нагрузку, люди работают на заводе десятки лет – ответы на эти вопросы в своем очередном выпуске из цикла промышленных репортажей выяснял журналист Ренат Ташкинбаев. На этот раз он побывал на Балхашском медеплавильном заводе, где заглянул в самые горячие точки предприятия.