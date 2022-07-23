Поднялась дорога

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danilov 23 Июля 2022 в 21:45:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нет такого района. И не было. Тщательнее надо…
Ордабаси́нский райо́н (каз. Ордабасы ауданы) — район
Южно-Казахстанской Туркестанской области Республики Казахстан.
Административный центр — село Темирлановка. Численность населения — 114,1 тысяч человек (на 1 января 2013). Территория района — 2 726 км².
Административный центр — село Темирлановка. Численность населения — 114,1 тысяч человек (на 1 января 2013). Территория района — 2 726 км².
Скорее всего имелось ввиду что дорожное покрытие нарушено в районе Темирлановки.
Quote:
Бетонная плита поднялась из-за жары на платной трассе Туркестан- Шымкент https://otyrar.kz/2022/06/na-platnoj-doroge-turkestan-shymkent-tsementnaya-plita-podnyalas/
09.06.2022
В социальной сети распространяется видео о подъеме бетонной плиты дорожного полотна в направлении «Туркестан – Шымкент» на платном участке трассы «Самара – Шымкент», «Кызылорда-Шымкент».
Случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин.
Пресс-секретарь АО НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева сообщила, что в настоящее время подрядная организация ТОО «Шымкентжолстрой» завершила работы по восстановлению дороги. «Задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.
09.06.2022
В социальной сети распространяется видео о подъеме бетонной плиты дорожного полотна в направлении «Туркестан – Шымкент» на платном участке трассы «Самара – Шымкент», «Кызылорда-Шымкент».
Случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин.
Пресс-секретарь АО НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева сообщила, что в настоящее время подрядная организация ТОО «Шымкентжолстрой» завершила работы по восстановлению дороги. «Задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.
Дежавю?